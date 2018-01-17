施暴者也需幫忙 白絲帶中心助挽回家庭

新北市白絲帶反暴力學習中心提供家暴相對人多元學習課程、法律諮詢以及情緒抒發等服務管道，協助減緩家暴者負面情緒，避免暴力事件再發生。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年1月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）有些家庭暴力的施暴者，其實也想維持家庭和諧，只是苦無對策與學習疏導情緒的方法。白絲帶學習中心開辦終止暴力學習課程，可協助面臨家庭關係緊張或對家人有施暴行為者。



新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺今天下午受訪表示，女性受暴人數大約是男性的4倍，一般認為政府較偏向服務被害人，其實，也服務相對人（施暴者）以預防家暴再發生。



新北市府在蘆洲區集賢路重陽大樓，委託旭立文教基金會辦理白絲帶學習中心，提供施暴者多元學習課程、法律諮詢和情緒抒發管道，當面臨家庭爭執或親子衝突，都可尋求協助，共同討論解決問題。



旭立文教基金會專案執行長江文賢表示，許多婚姻家暴者其實都非常愛孩子，也不希望失去家庭，期盼有機會挽回，但因不懂溝通技巧，或無法控制情緒才發生衝突。



江文賢舉例，一名因家暴案件受保護令約束的翁先生，原來是電子工程師，因小孩行為偏差面臨教養挑戰，加上科技業工作壓力大，翁先生幾次與妻子口角發生肢體衝突，最後只好先暫時搬離住處。



翁先生相當思念孩子，常開著老舊廂型車長途跋涉回到住家附近，即使天寒地凍也睡在車內，只為了一早可遠遠的守望，多看一眼太太帶著孩子上學。



翁先生初到白絲帶學習中心仍很難釋懷，認為自己對孩子與家庭付出許多心力，孩子卻正眼都不瞧他一眼。他憤怒的告訴社工，懷疑是妻子在孩子面前說他壞話，造成孩子反感。



江文賢表示，經多次會談和輔導安排他參加團體學習課程，翁先生慢慢反省自己的情緒和行為，是否與太太缺乏溝通？對孩子的管教方式是否常衝突？現在，翁先生學會釋放壓力和情緒，在團體課程中還會激勵其他同儕。



白絲帶學習中心社工師黃美甄表示，習慣職場文化的黃先生，幾乎以軍事化的方式管理家庭，使妻兒受不了而分居，黃先生面臨家庭離散也需服用抗憂鬱藥。



想離婚的黃太太主動要求先生到白絲帶學習中心參加課程。黃美甄說，黃先生訴說自己如何為家努力工作，拚命上進付出，原以為退休後可享受天倫，未料變成妻離子散，說到激動處聲淚俱下。



經社工和諮商師多次輔導，並鼓勵參加親密關係工作坊和團體學習，黃先生現在積極準備事業第二春，希望有新的奮鬥目標和精神寄託。黃太太也希望有機會平和友善修復家庭關係，這是服務成功的案例之一。1070117