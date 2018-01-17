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澎湖待業婦女學手藝 大顯身手秀成果

發稿時間：2018/01/17 19:16

最新更新：2018/01/17 19:49

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勞動部高屏澎東分署委託民間協會在澎湖辦理「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，共29名待業婦女經過400小時的研習訓練，17日在縣府大展身手，滿室飄香。中央社　107年1月17日勞動部高屏澎東分署委託民間協會在澎湖辦理「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，共29名待業婦女經過400小時的研習訓練，17日在縣府大展身手，滿室飄香。中央社　107年1月17日

（中央社澎湖縣17日電）澎湖縣政府今天滿室飄香，香醇的咖啡與異國風味點心，讓府內府外散發著芳香，原來是勞動部在縣府舉辦「咖啡調飲與異國風味美食點心班」成果發表。

勞動部高屏澎東分署委託台東縣原住民藝能美學教育推廣協會在澎湖辦理的「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，29位中高齡待業婦女經過400小時的研習訓練，今天大顯身手，分別端出歐式麵包、椰子球、雪Q餅等點心及現煮咖啡、薑母茶等，香氣四溢，令人垂涎欲滴，讓府內府外處處飄香。

澎湖縣長陳光復、勞動部澎湖就業中心主任陳家全、台東原住民藝能美學教育推廣協會理事長彭麗華等肯定這群待業婦女的研習成果，並相信未來可學以致用，藉此一技之長，自行創業。

縣長陳光復還特別致贈感謝狀給彭麗華，感謝她翻山越海來到澎湖為婦女傳授手藝。1070117

勞動部高屏澎東分署委託民間協會在澎湖辦理「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，學員們17日在縣府內展成果，讓府內府外處處飄香。中央社　107年1月17日勞動部高屏澎東分署委託民間協會在澎湖辦理「咖啡調飲與異國風味美食點心班」，學員們17日在縣府內展成果，讓府內府外處處飄香。中央社　107年1月17日
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