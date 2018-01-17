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陳金德籲修環評法 決策權歸事業主管機關

發稿時間：2018/01/17 20:44

最新更新：2018/01/17 20:44

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）宜蘭縣代理縣長陳金德今天呼籲修改環境影響評估法，希望環評制度只針對環境影響做評估與建議，讓政策決定權回歸目的事業主管機關。

交通部長賀陳旦下午在交通部官員與陳金德陪同下，視察即將完工的蘇花改蘇澳至東澳段工程。

陳金德在行程中說，蘇花改蘇澳至東澳段未來通車後，東部交通將更為安全，很感謝施工團隊努力。目前國道5號單向有兩線車道，但是蘇花改單向只有一個車道，將來南下的車流恐造成蘇澳市區大塞車，尤其是在連續假期時就像「灌香腸」一樣壅塞。

他表示，蘇花改固然以安全為重要考量，所以昔日環評時承諾只規劃單向一個車道，但在未來通車後呼籲中央應考量環境衝擊性，看是否要進行環評差異分析，變更規劃為兩車道，讓國5到蘇花改可有兩車道銜接兩車道，這樣才是長遠之計。

陳金德隨後話鋒一轉，對當前環境影響評估制度提出看法。他說，目前環評制度在審查時，針對許多國家重大建設都有否決權且有修改權，這是否到了要修環評法的時間了？希望日後環評制度只針對環境影響做評估與建議，讓政策決定權回歸目的事業主管機關，否則一個很好的設計，進了環評後不但可能被否決，甚至被修改，讓兩個車道變一個車道，這樣修正是否合乎專業與實際需求？值得外界三思。

針對陳金德的呼籲，賀陳旦認為，蘇花公路受到地理及地質影響，無法全線施作改善隧道，蘇花改還是有部分路段要接回原本蘇花公路；若蘇花改都是做單向兩線道，要接回既有蘇花公路時，還是會壅塞。

賀陳旦建議，蘇花改蘇澳到東澳段通車後，被取代的蘇花公路還是可以朝向慢活方式去規劃安排。環評並非交通部單獨面臨情況，但透過今天工程現場，陳金德的建議格外有傳神感覺；在環評過程中無論委員開會方式、決議事項範圍，甚至執行過程的監督、檢討及回饋，都希望它是在繞著目的事業主管機關在核定時的目標及計畫為主，其他都是在想辦法於技術上協助落實，想必也符合陳金德的期待。1070117

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