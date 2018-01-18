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議長批3年未清淤 林右昌：理解參選著急

發稿時間：2018/01/18 16:26

最新更新：2018/01/18 17:10

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基隆市議長宋瑋莉（後排左3）18日上午與多名議員前往田寮河畔會勘時表示，市長林右昌上任3年多沒有編列預算清淤，導致田寮河底泥沉積嚴重，不時散發出的惡臭味，讓民眾困擾不已。中央社記者王朝鈺攝　107年1月18日基隆市議長宋瑋莉（後排左3）18日上午與多名議員前往田寮河畔會勘時表示，市長林右昌上任3年多沒有編列預算清淤，導致田寮河底泥沉積嚴重，不時散發出的惡臭味，讓民眾困擾不已。中央社記者王朝鈺攝　107年1月18日

（中央社記者王朝鈺基隆市18日電）基隆市議長宋瑋莉今天上午與多名議員前往田寮河畔會勘，宋瑋莉質疑市長林右昌上任3年多完全沒編列清淤預算，整治重點只放在美化工程，讓美景變成「怨」景。

林右昌指出，他充分理解國民黨初選期間各參選人的著急心態，但他還是會尊重工務處的專業處理，務實且切實地把市政工作做好。

林右昌表示，為徹底改善田寮河水岸整體環境，今天也將與水利署長賴建信商討包括晴天截流及建置污水下水道等整體水資源改善方案。

基隆市田寮河3年未清淤，去年底開始清淤，但因含水量過高及臭味過濃，導致土石方資源堆置場不願收容因而停工。工務處發布新聞稿指出，經多方詢問後，將由污水處理廠作為降低含水量的暫置場，預計23日可正式清運。

「唬爛市長、滿口謊言」，身兼國民黨基隆市長擬參選人的宋瑋莉表示，經彙整資料後發現，林右昌上任3年多沒有編列預算清淤，導致田寮河底泥沉積嚴重，河水也變得五顏六色，不時散發出的惡臭味也讓民眾困擾不已，讓美景變「怨」景。

宋瑋莉說，基隆是港都，市政首重水道整治，例行性的清淤疏浚不可少，難保去年武崙溪淹水損害市民身家性命安全的慘況不會重演，「市長只會點燈泡、田寮淤泥看不到」，林右昌只將整治重點放在肉眼可見的美化工程。1070118

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