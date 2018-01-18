重要節日安全維護 雲林強化春節治安

雲林縣副縣長丁彥哲（後中）在18日雲林縣警察局，主持春節治安協調會，今年以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。（雲林縣警察局提供）中央社記者葉子綱傳真 107年1月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）雲林縣警察局加強重要節日安全維護工作，今天邀集相關單位召開協調會，強化春節期間治安，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸。



雲林縣警察局召開春節治安協調會，以往春節期間執行的「春安工作」更名為「重要節日安全維護工作」，今年從2月8日22時起，至22日24時止，為期15天。



雲林縣副縣長丁彥哲主持會議時表示，今年的工作主軸在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，希望縣府各局處、警政、鐵路警察、國道警察等，共同發揮力量，民眾發揮合作精神，以維護春節治安。



雲林縣警察局長許錫榮指出，以往「春安工作」的名稱，警政署在去年更名為「重要節日安全維護工作」，以農曆春節前後為工作期程。



許錫榮說，除了因應各轄區特性與地方需求的工作，並配合政府施政重點及治安現況，將以「掃黑、肅毒、打詐」為重點。



許錫榮表示，重要節日安全維護工作，警察不再追求不當的績效競爭，將重點放在犯罪預防、交通疏導及為民服務，結合義警、民防等協勤民力，加強春節期間治安平穩，讓民眾過著安居樂業的生活。1070118