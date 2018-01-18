北市低污染排放區 擬擴為3橫3縱3站

台北市環保局長劉銘龍18日表示，預計在空污法修正後，半年內將目前台北市1線2站6處低污染排放區擴大為3橫3縱3站6處。圖為3橫3縱。（台北市環保局提供）中央社記者梁珮綺傳真 107年1月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）空污議題延燒，台北市環保局長劉銘龍今天說，待空污法修正後，將在半年內擴大台北市低污染排放示範區，禁止老舊柴油車及二行程機車進入，目標是擴展至全北市。



環保局今天下午舉辦新年展望記者會，劉銘龍會中表示，今年施政目標將以好空氣、再減廢、擴綠能、新服務4大方向為主，其中，好空氣部分，預計在空污法修正後，半年內將目前台北市1線2站6處低污染排放區擴大為3橫3縱3站6處。



台北市去年7月1日劃設低污染排放區，禁止柴油車、二行程機車進入，以維護空氣品質。1線為新生南路三段至松江路路段，2站為台北轉運站及市政府轉運站，6處為陽明山前山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓。



劉銘龍表示，預計空污法修正後半年內將低污染排放區擴大為3橫（南京東路、仁愛路、信義路）、3縱（中山南北路、新生南路與松江路段、復興南北路）、3站（台北轉運站、市政府轉運站、南港轉運站）、6處，目標是擴大是全台北市。



劉銘龍說，同步規劃建立首都監測網，12行政區都設有1個一般測站，另會增設細懸浮微粒（PM2.5）成分分析測站，掌握空品變化及污染源。



再減廢部分，將持續推廣禁用一次性及美耐皿餐具，並宣導減塑；擴綠能部分，將參與經濟部三年共推助商節電行動計畫，申請至少12億元經費，優先幫國中小汰換冷氣，並推動市政大樓與公共住宅智慧電網計畫，預估一年可節電2.5億度。



劉銘龍表示，今年6月前將研擬「處理振動陳情案件作業指引」，解決民眾遭遇環境振動干擾，如小巨蛋舉辦演唱會時引發的振動等。



此外，今年2月起，將在萬華區、中正區、文山區約70戶試辦幫獨居長者代收垃圾，再依試辦情形推廣至全市。1070118