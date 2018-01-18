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童中輟蹺家百里尋親 警鍥而不捨尋獲

發稿時間：2018/01/18 17:09

最新更新：2018/01/18 17:09

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（中央社記者陳朝福高雄18日電）就讀小六的小佳自幼父母離異，父親又因案發監執行時將她託給住在台南表弟代為協助就學和照料，不料小佳因思念住在鳳山的姑姑和姊姊竟中輟蹺家，高雄市警方費了一番功夫尋獲。

高雄市警察局少年警察隊分隊長李和信今天說，找到小佳交由社工時，小佳與姑姑一度難捨難離，令在場者感到一陣鼻酸。

小佳（化名）原本與父親、姊姊和姑姑同住高雄市鳳山區，父親因案發監執行，由於考量小佳姊妹的姑姑領有重大傷病卡自顧不暇，簽立委託監護等文件將小佳託付住台南新化表弟代為協助，但小佳日前未返回表叔家，讓受託的表叔緊張萬分報請警方協尋。

李和信表示，員警多次前往小佳鳳山舊址找尋，小佳姑姑及姊姊在協查過程中實問虛答，有意誘導偵查方向，始終無法順利尋獲。

不過，經過員警細查小佳家庭背景，分析應是不願與姑姑及姊姊分開生活才逃離表叔家，且年僅10多歲交友狀況應不複雜，研判極可能獲姑姑等人掩護。

員警除了與社工保持密切聯繫，多次前往小佳可能去處埋伏、守候，終於在小佳姑姑自醫院返家途中尋獲，小佳則表達不願與姑姑及姊姊分開，自願當小看護照護姑姑。

李和信表示，員警填具相關表單後將小佳交由社工時，小佳與姑姑難捨難離。警方也將小佳的意願告訴社工，將由高雄市社會局評估進行後續處理。1070118

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