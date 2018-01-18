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唱片行老闆中年失業 種出優質鹽地番茄

發稿時間：2018/01/18 17:48

最新更新：2018/01/18 18:56

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曾是唱片行老闆的台南市七股區農民陳居士（右），中年失業後回鄉研究種植鹽地小番茄成功。立委黃偉哲（中）等人18日前往品嚐鼓勵。中央社記者楊思瑞攝　107年1月18日曾是唱片行老闆的台南市七股區農民陳居士（右），中年失業後回鄉研究種植鹽地小番茄成功。立委黃偉哲（中）等人18日前往品嚐鼓勵。中央社記者楊思瑞攝　107年1月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市七股區一處農場的負責人陳居士，早年曾是唱片行的老闆。8年前本著一股熱情到七股研究在鹽地種植玉女小番茄，克服許多困難後，種出品質優良的小番茄，傳為美談。

陳居士說，他曾於民國60年間在台南市區經營唱片行，歷經20多年後，因時代轉變，唱片行沒落，不得不於90年結束營業。之後曾到西港區種植芭樂，當時也有不錯的成績。

他說，8年前本著一股熱情，期待能在七股沿海地區再創產業，找到適合鹽分地帶種植的農作物。種植小番茄已進入第8個年頭，過程中遇到許多瓶頸，想辦法一一克服，如今終於看見得來不易的結果。種出來的鹽地玉女小番茄，甜蜜好滋味與一般的小番茄不一樣。

民進黨立委黃偉哲與七股區長莊名豪等人今天前往陳居士的農場參訪，公開推薦陳居士種出來的玉女小番茄。

莊名豪表示，陳居士中年失業後回鄉打拚，過程辛苦也心酸。從當初沒有人會認同他能在鹽灘地種出什麼優質農產品，到如今可說苦盡甘來。

黃偉哲說，陳居士多年來虛心請教，努力進行土地改良研發，終於找到了鹽分地的特性，將七股鹽分地的環境缺點轉化為優點。未來希望能將「鹽地玉女小番茄」產業繼續在七股沿海地區加以推廣，配合政府政策繁榮地方。1070118

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