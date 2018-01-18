逾期配料做糖果流向5縣市 中市查獲下架

（中央社記者趙麗妍台中18日電）年節糖果銷售量增，台中市政府查獲宜農生物科技食品有限公司使用逾期配料調配糖果，現場封存30.24公斤配料及成品，通知違規糖果流向的5縣市衛生機關回收下架。



台中市食安處今天發布新聞稿指出，日前與台中地檢署、保七總隊、食藥署等單位在宜農生物科技食品有限公司工廠2樓冰庫發現逾期配料，當場封存逾期配料及其未出貨成品，約30.24公斤。



針對業者104至106年間生產產品的製令單、領料單、進料檢驗單進行交叉比對，發現業者使用蘋果汁、均香-牛奶香料、連豐-柳橙果汁與佳美-柳橙果汁等逾期配料，調配生產鮮奶牛奶糖、優格柳橙風味QQ、魚油水果果膠軟糖、常春藤-嘎咪熊軟糖（綜合風味）等9項產品。



食安處指出，業者將製好糖果賣給批發商，分別賣向高雄市、嘉義縣、桃園市、新北市、台北市等地的批發商，通知當地衛生局查處回收，目前未發現有知名品牌。



食安處食品產製組組長陳志銘表示，業者宣稱領用配料時並未過期，但於調製時已逾有效日期，屬於操作上疏失，現場查獲逾期配料逾期時間1週至1個月不等，已請業者提出回收銷毀計畫表，業者也提供消費者服務專線（04）2563-4684，受理申請退費事宜。1070118