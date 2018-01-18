賴清德將下鄉 苗市長喊生育補助法制化

苗栗市長邱炳坤18日說，少子化影響人口減少已是國安危機，建議中央將「生育津貼、幼兒教育補助」納為法定社會福利，避免地方政府因財力不同，發放金額有異，使窮縣人口萎縮更加惡化。中央社記者管瑞平攝 107年1月18日

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）行政院長賴清德23日將訪視苗栗地方建設，苗栗市長邱炳坤今天說，將向中央請命，把生育津貼及幼兒教育補助納入法定社會福利，避免地方財力不同，造成人「生而不平等」。



邱炳坤指出，少子化影響人口減少已是國安危機，即便六都也僅有新北、桃園、台中市人口正成長；苗栗縣人口急遽下滑，一年減少5000多人，幾乎人數相當於少了一個「三灣鄉」，除竹南、頭份因處大新竹科技衛星城市而受惠，其他鄉鎮人口多半大量流失，連縣治所在地的苗栗市，人口數都一再下探。



他說，各縣市為鼓勵生育祭出的津貼金額不同，有的高達新台幣數萬元，苗栗因財政困窘，已降至6600元，建議中央將「生育津貼、幼兒教育補助」納為法定社會福利，由中央訂定統一發放標準，避免地方政府因財力不同，發放金額有異，造成人口集中於財政、福利較好的城市，使窮縣人口萎縮更加惡化。



邱炳坤感概，地方社區巡守隊、義警義消等救災救助支援部隊，「20年來都是同一批人」，人口危機影響層面廣泛，期盼中央正視。



另外，苗栗市中心精華地帶因鐵道阻隔，影響地方發展，北苗地區鐵路高架化有其急迫性，若能高架，不但可減少5個地下道造成的交通瓶頸，多出道路面積，將有助整體苗栗市全盤規劃，改善居住環境品質。



邱炳坤表示，相較於各縣市爭取前瞻計畫軌道工程建設動輒100億、200億經費，苗栗市北苗地區鐵路高架化預估經費僅需60億至70億元， 希望藉由23日行政院長賴清德下鄉訪視地方建設機會，強力表達，讓中央知道地方迫切需求。



邱炳坤今天在市公所召開「重大施政報告」記者會，媒體關注他是否有意參選下屆縣長？邱炳坤回應，目前沒有這個念頭，「但也不能把話說滿」，強調市公所團隊在爭取建設經費上，不遺餘力。1070118