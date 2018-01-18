否認燈節獨厚 紙風車北市府不排除提告

（中央社記者汪宜儒台北18日電）媒體報導台北市副市長陳景峻要求台北燈節標案合作廠商中加入紙風車，質疑獨厚紙風車，陳景峻、紙風車劇團分別發出聲明否認，並表示將保留法律追訴權。



台北市政府觀傳局長簡余晏閃辭，引發風波，並牽扯出台北燈節活動合約問題。台北燈節現由台北市副市長陳景峻接手處理，陳景峻日前批廠商未釋出善意。



不過，風傳媒今天報導陳景峻要求在燈節標案的合作廠商中加入「紙風車」、更改主燈位置等，讓得標廠商遲遲沒有意願簽約用印。對此，陳景峻辦公室下午聲明，不實報導嚴重傷害陳景峻名譽，對市府籌辦燈會作業造成嚴重干擾，將保留法律追訴權，籲請媒體應本於自律精神，儘速主動公開消息來源，查明事實予以澄清。



市府觀傳局也指出，報導完全與事實不符，今後對於諸多臆測性報導，將委任律師展開法律行動，以正視聽。觀傳局表示，今年燈節活動規劃及執行內容，包括遊行內容及合作廠商完全由得標廠商自行提出，並經評選程序，合法決標，絕非市府指定。



紙風車劇團聲明表示，今年台北燈節的得標廠商與市府間的紛爭，是得標廠商與北市府間的履約爭議。紙風車劇團與得標廠商、北市府之間並無契約關係，紙風車劇團也從來沒有涉入。



紙風車劇團團長任建誠受訪時說，由於去年的台北燈節遊行創意是由紙風車團隊策劃執行，迴響極佳、普遍獲得外界好評，出於善意分享，今年紙風車僅以藝術專業與執行過的經驗提供得標廠商相關建議，「紙風車劇團未參與2018台北燈節投標，未來也不會參與。」



任建誠說，有心人士透過媒體放話意圖傷害紙風車的專業與公益形象，讓團隊的夥伴非常難過與生氣。關於這次燈節爭議中相關人士與媒體所發表的不實言論與報導，紙風車不排除於未來依法行使權利。1070118