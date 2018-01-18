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VR巴士抵光華國小 代言人林宥嘉回母校

發稿時間：2018/01/18 18:38

最新更新：2018/01/18 19:16

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關懷台灣文教基金會的VR巴士18日巡迴到屏東潮州鎮的光華國小，基金會代言人林宥嘉（左）也首度回到母校陪學弟妹們體驗VR。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月18日關懷台灣文教基金會的VR巴士18日巡迴到屏東潮州鎮的光華國小，基金會代言人林宥嘉（左）也首度回到母校陪學弟妹們體驗VR。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月18日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）關懷台灣文教基金會的VR巴士今天巡迴到屏東潮州鎮的光華國小，擔任基金會代言人的藝人林宥嘉當上藝人後，首度公開回到母校，小朋友不但首度見識VR，也首度見到藝人學長。

在屏東縣政府教育處、趨勢科技、關懷台灣文教基金會、善耕365公益媒合平台聯手合作下，VR巴士從1月4日至2月23日，巡迴屏東縣偏鄉國中小共24校，讓學生有機會可以體驗探索VR的新技術，光華國小是第15個巡迴的學校。

關懷台灣文教基金會董事長李濤表示，希望在這個VR、AI來臨的新世紀，大家都可以不斷的學習，跟世界無縫接軌，基金會希望幫助偏鄉弱勢學生，也能走出自己的一片天。

林宥嘉跟學弟妹們說，他18年前從光華國小畢業，在學校時是劍道社社員，很懷念以前的時光。林宥嘉也勉勵學弟妹們努力讀書，回饋社會。

學校安排五、六年級60名學生體驗VR，多數的學生都是第一次體驗，在VR裡體驗漫遊外太空，學生們都很高興，他們說「很神奇，很好玩，很像真的」；林宥嘉也陪學弟妹們體驗VR及玩闖關問答。

校長黃錦雄表示，這個活動讓南部地區的小朋友接觸到新的科技，有不一樣的體驗，感謝趨勢科技及關懷台灣文教基金會等單位。1070118

關懷台灣文教基金會的VR巴士18日巡迴到屏東潮州鎮的光華國小，讓小朋友體驗VR虛擬實境；基金會代言人林宥嘉（前右4）在當上藝人後，首度回母校，陪學弟妹們體驗VR及玩闖關問答。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月18日關懷台灣文教基金會的VR巴士18日巡迴到屏東潮州鎮的光華國小，讓小朋友體驗VR虛擬實境；基金會代言人林宥嘉（前右4）在當上藝人後，首度回母校，陪學弟妹們體驗VR及玩闖關問答。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月18日
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