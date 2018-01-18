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志清國小學生赴星 體驗當地課程

發稿時間：2018/01/18 18:41

最新更新：2018/01/18 20:48

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響應新南向政策，台北市志清國小31名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並由彌陀學校的學伴一對一帶領入班學習、體驗課後社團。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日響應新南向政策，台北市志清國小31名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並由彌陀學校的學伴一對一帶領入班學習、體驗課後社團。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）響應新南向政策，台北市志清國小31名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並實地體驗當地課程與課後社團；此外，學校也與武吉知馬小學進行遠距教學。

志清國小校長李雪鳳1月14日至21日率31名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，她今天下午接受中央社訪問時表示，學生到新加坡後，由彌陀學校的學伴一對一帶領入班學習、體驗課後社團，也到家中home stay，深度學習新加坡文化，還有全英文上課。

李雪鳳表示，每天晚上從學生的學習心得分享中，看到孩子們比較台灣與新加坡文化的不同，並提出自己的觀察、看法，認為此行擴展學生的國際視野。

志清國小五年級學生辛蕙羽說，她本來就喜歡跳熱舞，今天體驗馬來舞，覺得節奏比較慢，不過學伴很貼心溫暖，很有耐心教導；另名學生劉佳典說，以前在學校課外社團就學過扯鈴，今天和學伴一起參加扯鈴社，有複習的感覺，還表演之前在志清課外社團學的扯鈴招式，很開心。

此外，學校今天中午也與武吉知馬小學進行遠距教學，兩地學生透過智慧教室跨境學習。1070118

台北市志清國小多名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並實地體驗當地課程與課後社團，深度學習新加坡文化。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日台北市志清國小多名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並實地體驗當地課程與課後社團，深度學習新加坡文化。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日
響應新南向政策，台北市志清國小多名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並由彌陀學校的學伴一對一帶領入班學習，還有全英文上課。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日響應新南向政策，台北市志清國小多名五年級學生赴新加坡，參訪彌陀學校，並由彌陀學校的學伴一對一帶領入班學習，還有全英文上課。（志清國小提供）中央社記者梁珮綺傳真　107年1月18日
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