員警即刻救援 金門路倒短耳鴞康復野放

一隻保育類野生動物短耳鴞日前倒在金門榮湖路，被巡邏警察發現並救起安置，縣政府建設處為感謝員警救援保育動物，18日邀請巡佐楊琦偉（圖）參與野放。中央社記者黃慧敏攝 107年1月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）金門員警日前巡邏時，發現一隻保育類野生動物短耳鴞倒在路上，隨即救起安置照顧，縣政府建設處為感謝救援保育動物，今天邀警方參與野放，為金門保育寫下佳話。



金湖分局金沙分駐所副所長朱道祥及警員黃武智日前執行夜間巡邏勤務時，在榮湖水庫附近發現短耳鴞不斷抖動，隨即將這隻「路倒鳥客」護送回分駐所內安置，還利用衣物及燈具保溫。



縣府建設處農林科表示，獸醫檢查發現短耳鶚左翅有鳥網纏繞，推測應是民眾自行解下掛網的短耳鴞，但未將鳥網清除完全，以致短耳鴞無法飛行。



獸醫師江宜倫表示，短耳鴞體態瘦弱，經過一週調養，體重已經回升，狀況良好，達到野放標準。



為感謝金沙分駐所員警救援保育動物，農林科今天邀請巡佐楊琦偉參與野放。他說，金沙分駐所轄區環境較為自然，除了這次救援勤務外，過往也曾協助水獺路殺通報、金龜收容等業外勤務；但他也說，相關工作還是由專業單位處理較為妥適。



農林科科長鐘立偉說，這隻短耳鶚已上了腳環編號，希望未來透過追蹤通報，記錄更多離島猛禽資料。



鐘立偉也提醒民眾，如果遇到掛網的鳥類，請將鳥網一併剪下，勿直接拉扯鳥類，避免造成更大的傷害；並把鳥安置在紙箱內，通報野生動物救傷單位協助處理。



依野生動物保育法相關規定，保育類動物一律禁止獵捕，鐘立偉表示，如果因農損需架設鳥網，必須經過申請，避免誤觸法規。另外，縣府另有「浯島空禽總隊」驅鳥旗，106年度以東亞鵟為設計鳥種，農友若有需求可向縣府農林科申請。



根據金門國家公園網站資料，短耳鶚屬於稀有冬候鳥或過境鳥，繁殖地在歐亞大陸及北美洲，在金門的發現紀錄均是被鳥網捕捉。1070118





金門員警日前巡邏時，發現一隻保育類野生動物短耳鴞倒在路上，隨即救起安置照顧，縣政府建設處18日邀請巡佐楊琦偉參與野放。中央社記者黃慧敏攝 107年1月18日