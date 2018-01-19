/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

竹田糶糴村歷史豐富　屏縣府推文化觀光

發稿時間：2018/01/19 10:42

最新更新：2018/01/19 12:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東縣政府耗資新台幣1630萬元，整治竹田鄉糶糴村內的達達港水岸環境及敬字亭、伯公廟，推動文化觀光。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月19日屏東縣政府耗資新台幣1630萬元，整治竹田鄉糶糴村內的達達港水岸環境及敬字亭、伯公廟，推動文化觀光。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣竹田鄉糶糴村因「糶糴」兩字少見，近年小有名氣，縣府耗資新台幣1630萬元針對村內達達港水岸環境及敬字亭、伯公與水閘門歷史場域整治，營造文化觀光，今天開工。

近年竹田鄉的客庄小旅行，糶糴村因為「糶糴」兩字新奇、多數人不知道怎麼唸，因此小有名氣，竹田鄉長傅民雄表示，「糶」字讀ㄊㄧㄠˋ，是賣出穀物的意思，「糴」字音ㄉㄧˊ，是買入穀類的意思，客家話賣米是「糶米」、買米是「糴米」。

縣府客家事務處表示，竹田鄉與早年高屏六堆客家的初墾地「濫濫庄」（今萬丹鄉四維村）相鄰，是高屏六堆客家人最早發展的鄉鎮，糶糴村位居屏東平原的中樞地帶，客家先民到這裡開闢良田種植水稻，利用龍頸溪的水路運輸，連接東港溪至東港接駁大船銷往大陸唐山，就在糶糴村設立河口港，稱為「達達港」。

客務處表示，西元1689年以前，六堆先民就已大規模墾荒開拓家園，從「糶糴庄」開始然後向外拓展而有其他客家鄉鎮，「糶糴庄」成為早期台灣南部客家經濟活動的重要入口，也是早期六堆客家地區米穀雜糧買賣的集散地。

客務處表示，每當夏季東港溪河水暴漲，所有載運物資的小船，必將貨物存放在竹田附近，等水退去才能繼續運送，因此六堆先民將竹田稱為「頓物」（囤積穀物的意思），這名稱是竹田鄉的舊名。傅民雄表示，「竹田」是日本人統治後才改的。

客務處推動的「竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程案」，整治的除了達達港水岸工程外，還有歷史場域200多年的敬字亭、伯公（土地公廟）及水閘門。

客務處指出，竹田鄉擁有竹田驛園、竹田車站、六堆忠義祠、西勢客家文物館等重要客家文化與景點，又鄰接內埔鄉、麟洛鄉、萬巒鄉3個客家鄉，整治工程完工後，希望能成為客庄文化之旅的觀光熱點，並帶動客庄帶狀旅遊。1070119

屏東竹田糶糴村是早期六堆客家地區米穀雜糧買賣集散地，屏東縣政府整治村內達達港水岸環境及敬字亭、伯公廟與水閘門（圖）歷史場域，營造客庄文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月19日屏東竹田糶糴村是早期六堆客家地區米穀雜糧買賣集散地，屏東縣政府整治村內達達港水岸環境及敬字亭、伯公廟與水閘門（圖）歷史場域，營造客庄文化特色。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年1月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP