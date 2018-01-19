竹田糶糴村歷史豐富　屏縣府推文化觀光

屏東縣政府耗資新台幣1630萬元，整治竹田鄉糶糴村內的達達港水岸環境及敬字亭、伯公廟，推動文化觀光。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東縣竹田鄉糶糴村因「糶糴」兩字少見，近年小有名氣，縣府耗資新台幣1630萬元針對村內達達港水岸環境及敬字亭、伯公與水閘門歷史場域整治，營造文化觀光，今天開工。



近年竹田鄉的客庄小旅行，糶糴村因為「糶糴」兩字新奇、多數人不知道怎麼唸，因此小有名氣，竹田鄉長傅民雄表示，「糶」字讀ㄊㄧㄠˋ，是賣出穀物的意思，「糴」字音ㄉㄧˊ，是買入穀類的意思，客家話賣米是「糶米」、買米是「糴米」。



縣府客家事務處表示，竹田鄉與早年高屏六堆客家的初墾地「濫濫庄」（今萬丹鄉四維村）相鄰，是高屏六堆客家人最早發展的鄉鎮，糶糴村位居屏東平原的中樞地帶，客家先民到這裡開闢良田種植水稻，利用龍頸溪的水路運輸，連接東港溪至東港接駁大船銷往大陸唐山，就在糶糴村設立河口港，稱為「達達港」。



客務處表示，西元1689年以前，六堆先民就已大規模墾荒開拓家園，從「糶糴庄」開始然後向外拓展而有其他客家鄉鎮，「糶糴庄」成為早期台灣南部客家經濟活動的重要入口，也是早期六堆客家地區米穀雜糧買賣的集散地。



客務處表示，每當夏季東港溪河水暴漲，所有載運物資的小船，必將貨物存放在竹田附近，等水退去才能繼續運送，因此六堆先民將竹田稱為「頓物」（囤積穀物的意思），這名稱是竹田鄉的舊名。傅民雄表示，「竹田」是日本人統治後才改的。



客務處推動的「竹田鄉糶糴村達達港水岸環境場域工程案」，整治的除了達達港水岸工程外，還有歷史場域200多年的敬字亭、伯公（土地公廟）及水閘門。



客務處指出，竹田鄉擁有竹田驛園、竹田車站、六堆忠義祠、西勢客家文物館等重要客家文化與景點，又鄰接內埔鄉、麟洛鄉、萬巒鄉3個客家鄉，整治工程完工後，希望能成為客庄文化之旅的觀光熱點，並帶動客庄帶狀旅遊。1070119



