竹市小學生訪新加坡　體驗跨國共學

新竹市多所國小的29名學生15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，增長多元文化學習經驗與拓展國際視野。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年1月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市多所國小的29名學生15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，學生進入班級與當地學生共學，深入交流，開拓國際視野，直呼「新加坡學校的課程真的很不一樣」。



新竹市政府教育處長李芳齡今天表示，為增長學生多元文化學習經驗、拓展國際視野，市府每年規劃中小學生與美國、日本及東南亞地區學校學生交流，進行跨國課程體驗學習，透過國際學伴或筆友聯繫，讓學習的空間無遠弗屆。



李芳齡表示，今年的跨國課程體驗，於1月15至19日由青草湖國小校長許慶恭帶領29名小學生，到新加坡宏文學校體驗跨國課程學習，也認識新加坡歷史建築文化。



李芳齡轉述東門國小許芸睿的分享說，新加坡學校的班級人數較多，戶外課程也多，作息時間與台灣有很大差別，尤其許多課程以全英語授課，感到很新鮮，直呼「新加坡學校的課程真的很不一樣」。



頂埔國小吳明哲也說，台灣學的是繁體字，新加坡則是使用簡體字，許多新加坡的學伴看到他會使用繁體字，感到相當羨慕，因此讓他覺得很有成就感。



新竹市長林智堅受訪表示，近年市府鼓勵學校結合在地社區，例如加入獨木舟探索課程、天文生態探索等，期盼轉變傳統教學方式，讓孩子的學習面向更加活潑、多元；此外，市府辦理學生國際交流活動，把教室拉到全世界，提升學生國際視野。1070119



