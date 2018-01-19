/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

竹市小學生訪新加坡　體驗跨國共學

發稿時間：2018/01/19 12:58

最新更新：2018/01/19 13:24

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市多所國小的29名學生15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，增長多元文化學習經驗與拓展國際視野。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月19日新竹市多所國小的29名學生15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，增長多元文化學習經驗與拓展國際視野。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月19日

（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市多所國小的29名學生15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，學生進入班級與當地學生共學，深入交流，開拓國際視野，直呼「新加坡學校的課程真的很不一樣」。

新竹市政府教育處長李芳齡今天表示，為增長學生多元文化學習經驗、拓展國際視野，市府每年規劃中小學生與美國、日本及東南亞地區學校學生交流，進行跨國課程體驗學習，透過國際學伴或筆友聯繫，讓學習的空間無遠弗屆。

李芳齡表示，今年的跨國課程體驗，於1月15至19日由青草湖國小校長許慶恭帶領29名小學生，到新加坡宏文學校體驗跨國課程學習，也認識新加坡歷史建築文化。

李芳齡轉述東門國小許芸睿的分享說，新加坡學校的班級人數較多，戶外課程也多，作息時間與台灣有很大差別，尤其許多課程以全英語授課，感到很新鮮，直呼「新加坡學校的課程真的很不一樣」。

頂埔國小吳明哲也說，台灣學的是繁體字，新加坡則是使用簡體字，許多新加坡的學伴看到他會使用繁體字，感到相當羨慕，因此讓他覺得很有成就感。

新竹市長林智堅受訪表示，近年市府鼓勵學校結合在地社區，例如加入獨木舟探索課程、天文生態探索等，期盼轉變傳統教學方式，讓孩子的學習面向更加活潑、多元；此外，市府辦理學生國際交流活動，把教室拉到全世界，提升學生國際視野。1070119

新竹市多所國小的29名學生（綠衣），15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，學生進入班級與當地學生共學，開拓國際視野。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月19日新竹市多所國小的29名學生（綠衣），15至19日到新加坡宏文學校體驗跨國課程，學生進入班級與當地學生共學，開拓國際視野。（新竹市政府教育處提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年1月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP