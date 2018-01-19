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邀集愛心企業 張廖萬堅送暖弱勢戶學童

發稿時間：2018/01/19 13:21

最新更新：2018/01/19 13:28

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民主進步黨立委張廖萬堅（中）19日邀請企業募集物資共同舉辦歲末愛心送暖活動，關懷弱勢家庭學童。（張廖萬堅服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月19日民主進步黨立委張廖萬堅（中）19日邀請企業募集物資共同舉辦歲末愛心送暖活動，關懷弱勢家庭學童。（張廖萬堅服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）歲末寒冬，關懷弱勢家庭學童，民進黨立委張廖萬堅今天邀請愛心企業募集物資共同舉辦送暖活動，讓學校童經濟弱勢邊緣戶學童感受到社會溫暖。

張廖萬堅表示，今年募集到白米、麥片、麵茶、罐頭和泡麵等多項物資共1200份，自19日起到21日每天上午8時到晚上8時，在西屯、南屯等三處服務處進行發放。

張廖萬堅指出，學校裡部分弱勢家庭因為特殊因素，不符中低收入戶申請政府補助資格，而無法領取補助金和部分社服單位所提供物資。

為避免社會貧困邊緣戶的孩子生活陷入困境，張廖萬堅表示，近幾年來透過學校的關懷機制，由學校提供繳不起營養午餐費的孩童人數，並透過學校老師來發放通知單，前來服務處領取，讓這群需要被關心的孩子們，都能夠感受到社會的愛心。

這項愛心送暖活動今年邁入第8年，張廖萬堅表示，年終愛心送暖活動，扣除選舉年曾停辦一次外，今年已邁入第8年，感謝愛心企業的物資募集外，也感謝逢福里長張文平的響應，親自前來並找來環保愛心志工協助發放。

此外，張廖萬堅還委請國內青壯輩知名書法家王振邦親筆書寫「吉慶旺來」，配合愛心送暖活動，提前印製春聯來分送，希望讓弱勢家庭也能歡喜過新年。1070119

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