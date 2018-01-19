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三井倉庫新址上梁 8月試營運

發稿時間：2018/01/19 14:47

最新更新：2018/01/19 16:19

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zoom in 台北市副市長林欽榮（左3）19日在三井倉庫重組暫存區出席「三井倉庫歷史建築保存統包工程」上梁典禮，與工程團隊代表進行上梁儀式。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日台北市副市長林欽榮（左3）19日在三井倉庫重組暫存區出席「三井倉庫歷史建築保存統包工程」上梁典禮，與工程團隊代表進行上梁儀式。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市政府今天舉辦三井倉庫上梁典禮，出席的副市長林欽榮說，三井倉庫過去因異地保存議題，引發正反意見，但基於交通、景觀因素決定搬遷，現址預定4月完工、8月試營運。

三井物產株式會社舊倉庫原本位址是在忠孝西路一段265號，北市府在民國101年公告為歷史建築，市長柯文哲上任後力推西區門戶發展計畫，變更國定古蹟北門周邊為廣場用地，且為配合西區門戶計畫路型調整，北門周邊的歷史建築三井倉庫經文資審議會決議移置保存，並遷移至原址旁約50公尺重組，引發外界正反意見。

台北市文化局今天舉行「三井倉庫歷史建築保存統包工程上梁典禮」，出席活動的副市長林欽榮表示，三井倉庫遷移過程引發外界關注，但北市基於整體交通和景觀，不得已做出遷移決定，且位在新址的三井倉庫，有按照日本技術規格施作隔震系統，拉長古蹟使用壽命，也可因應4級以上地震。

林欽榮表示，三井倉庫當時由日本建造，但北市透過新方法並加入隔震措施，進一步保存關於台北的歷史記憶，三井倉庫未來除因應忠孝西路沿線的博物館群外，也會針對後方道路和民舍規劃拆遷補償計畫，並重整北平西路，讓西區門戶計畫更加完備，新址預定4月完工、8月試營運。

文化局把位在新址的三井倉庫定義為記憶倉庫，未來會結合旅遊服務中心、書店、餐飲服務及藝文展示空間。1070119

台北市政府19日舉辦三井倉庫上梁典禮，現址預定4月完工、8月試營運。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日台北市政府19日舉辦三井倉庫上梁典禮，現址預定4月完工、8月試營運。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日
台北市文化局19日舉行「三井倉庫歷史建築保存統包工程上梁典禮」，三井倉庫磚料保存約7成，切割保存後之原山牆（右）未來將以展示為主。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日台北市文化局19日舉行「三井倉庫歷史建築保存統包工程上梁典禮」，三井倉庫磚料保存約7成，切割保存後之原山牆（右）未來將以展示為主。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日
台北市副市長林欽榮（後中）19日出席「三井倉庫歷史建築保存統包工程」上梁典禮，宣布88天後三井倉庫建築主體就會完成，感謝工程團隊的努力。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日台北市副市長林欽榮（後中）19日出席「三井倉庫歷史建築保存統包工程」上梁典禮，宣布88天後三井倉庫建築主體就會完成，感謝工程團隊的努力。中央社記者徐肇昌攝　107年1月19日
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