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茶花展開跑 柯文哲讚有看頭

發稿時間：2018/01/19 14:58

最新更新：2018/01/19 16:03

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2018台北茶花展19日開跑，現場展出品種多元、珍貴的茶花盆景。中央社記者梁珮綺攝　107年1月19日2018台北茶花展19日開跑，現場展出品種多元、珍貴的茶花盆景。中央社記者梁珮綺攝　107年1月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）2018台北茶花展今天開跑，台北市長柯文哲表示，現今正是茶花開得最好的時候，且市府邀請許多協會、茶花栽培專家展出珍貴盆景，「結論就是非常有看頭」。

柯文哲今天上午出席2018台北茶花展開幕式，致詞時表示，茶花開放時節是每年11月至隔年3月，現今是茶花開得最好的時候，而陽明山上的花卉試驗中心從民國38年起開始種植茶花，至今已有500種、8000株茶花，品種多元、珍貴。

柯文哲笑說，花卉試驗中心停車格不多，所以民眾若要上山賞花，還是搭乘公車上山為佳；他也重申，市府辦任何活動，都要達到「在地化」、「國際化」、「產業化」3大目標，像這次茶花展，他第一個想到的就是對附近商家有沒有幫助。

台北市公園處表示，茶花展與附近商家合作，民眾憑茶花展書籤可享餐飲優惠。

2018茶花展從今天至28日，為期10天，主題為「國色天香」，除了花卉試驗中心內原地栽植的數千株茶花，還有中華民國茶花學會、新竹縣市茶花產銷班、台中六村茶花園等展出的珍貴茶花盆景，多達95盆。1070119

2018台北茶花展19日開跑，主題為「國色天香」，現場展出珍貴的茶花盆景。中央社記者梁珮綺攝　107年1月19日2018台北茶花展19日開跑，主題為「國色天香」，現場展出珍貴的茶花盆景。中央社記者梁珮綺攝　107年1月19日
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