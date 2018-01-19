2018台灣燈會主燈安座 祈求平安順利

2018台灣燈會在嘉義縣舉辦，主燈「忠義天成」安座儀式19日下午舉行，交通部觀光局長周永暉（前左3）、嘉義縣長張花冠（前右3）、嘉義縣議長張明達（前左2）等人到場參加祈福儀式。中央社記者黃國芳攝 107年1月19日

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）2018台灣燈會在嘉義縣舉辦，主燈「忠義天成」於今天下午進行安座儀式，由大型吊車吊掛主燈鋼梁底盤，象徵主燈正式安座，現場並進行祈福儀式，祈求燈會平安順利。



2018台灣燈會將於今年2月16日至3月11日登場，主燈於下午3時在嘉義縣太保主燈區進行安座儀式，交通部觀光局長周永暉、嘉義縣長張花冠、嘉義縣議長張明達，以及鄉鎮市長、縣議員等人到場參加祈福儀式。



安座儀式由大型吊車吊掛主燈鋼梁底盤，象徵主燈正式安座，現場委請宗教民俗學者吳彰裕進行結界造境及祈福儀式，為燈會各項籌備工作揭開序幕，祈求燈會平安順利。



周永暉受訪指出，主燈安座是重要時刻，過程平安、平順，台灣燈會將於3月2日正式點燈，讓人充滿期待，這次燈區展現嘉義在地文化特色，透過這次燈會傳播出去。



張花冠表示，今年燈會展期最長，從2月16日（大年初一）嘉義燈區點燈開始，主燈於3月2日（元宵節）由總統開燈，展期至3月11日，為期24天。



張花冠指出，燈區面積廣達50公頃，更首創「水、陸、空」三棲燈區，從平面到立體、從平地到天空，打破往年的平面型，將透過光影變化帶給遊客視覺衝擊。



配合今年狗年，台灣燈會主燈以「忠義天成」為主題，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，讓世界看見台灣。1070119