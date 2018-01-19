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119壽星捐熱血 新竹消防義消特別過生日

發稿時間：2018/01/19 16:37

最新更新：2018/01/19 16:37

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市消防員洪柏閔與廖珮均、義消李介文及吳芸杉等4人，都是1月19日消防節出生的壽星，他們今天一起捐血，希望可以用熱血挽救更多人性命，讓他們的生日過得更有意義。

綽號「波蜜」的洪柏閔受訪表示，可能是注定要當消防員，所以才會在1月19日這天出生，後來真的當上消防員，讓119這個數字變得意義非凡，他說，每年生日都會捐血，捐血利人、利己一舉兩得，也希望讓生日過得更有意義。

廖珮均表示，以前她覺得捐血「很可怕」，遲遲沒有勇氣捐血，去年她鼓起勇氣，但又遇到剖腹產一年內無法捐血、資格不符，今年她再次選在生日這天，捐出她人生的第一袋血，她說：「這是送給自己的生日禮物」。

一樣是119生日的義消李介文則說，他曾經是田徑隊員，平常靠著跑步維持身體健康，這次是他第16次捐血，選在119消防節及生日這天捐血，讓生日變得更有意義。

義消吳芸杉表示，她的母親因車禍腿部嚴重受傷，當時輸了很多血，因此她常以感恩的心，挽袖捐血回饋社會，不過去年因體重不足，停了一年沒有捐血，在努力「增胖」後，今天終於可以順利捐血，她說：「希望我的血可以幫上其他人」。

竹市消防局長李世恭受訪表示，每逢春節期間是全國血荒最嚴重的時候，竹市消防局從西元2005年開始舉辦捐血活動，12年來已捐超出5500袋血，希望藉由打火弟兄們挽袖捐熱血的行動，能帶動民眾捐血熱潮。

李世恭說，為讓捐血不塞車，這次出動3輛捐血車及西大捐血中心等來助陣，讓活動更順暢；此外，下午也將到新竹都城隍廟許行祈福儀式，祈求風調雨順、國泰民安、無災無害，保佑消防、義消人員執勤平安。1070119

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