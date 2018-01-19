獅潭橘莓戀行銷採果 一元桶柑限量購

獅潭鄉農會19日在苗栗縣政府大廳宣傳「橘莓戀」農產文化系列活動，副縣長鄧桂菊（左4）、獅潭鄉長謝春梅（右4）等人出席，資深8點檔歌后金佩姍（中）到縣府拜會，路過記者會場，也熱情加入代言。中央社記者管瑞平攝 107年1月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）不讓大湖草莓專美於前，苗栗縣獅潭鄉好山好水也孕育不少優質水果，適逢桶柑、草莓產期，鄉農會27、28日將舉辦「橘莓戀」行銷活動，推出限量一元桶柑促銷優惠吸引遊客。



獅潭鄉農會今天在苗栗縣政府大廳宣傳「橘莓戀」農產文化系列活動，副縣長鄧桂菊、獅潭鄉長謝春梅、獅潭鄉民代表會主席詹桶生等人出席，共同推薦獅潭農產，邀請全國遊客造訪，體驗浪漫台3線採果樂趣及客庄風情。



獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，大湖草莓盛名已久，事實上，緊鄰大湖的獅潭鄉也有許多草莓園開放採果，「不想在大湖塞車、人擠人，不妨來獅潭」。



黃煥祥說，獅潭鄉草莓栽培面積約50公頃，產量預估50萬台斤，產季可維持到3月底；柑橘則以桶柑為主，栽培面積近100公頃，產量預估達300萬台斤，產量最多的無籽桶柑皮薄、果圓，還有像胭脂般的紅潤光澤，象徵大吉大利，非常受市場青睞，產季約至2月底。



鄧桂菊表示，獅潭鄉氣候環境條件佳、水源無污染，以仙山泉水孕育出的柑橘果肉鮮甜多汁，草莓大又紅、酸甜適中，都是優質在地農產，還有仙草、酸柑茶、桂竹筍、蠶絲被等特產，都值得遊客前來採買年貨、暢遊生態美景。



謝春梅說，浪漫台3線貫穿全鄉7個村，冬遊獅潭除採果外，也可造訪護魚步道、逛老街欣賞街角彩繪風貌及探訪神秘小徑、洗衫坑、獅潭教會等，並可至仙山靈洞宮參拜、蓮台山賞櫻，以及品嘗在地仙草風味餐，盼藉「橘莓戀」帶動鄉內休閒觀光產業發展。



資深8點檔歌后金佩姍今天到縣府拜會，路過記者會場，深受鮮嫩欲滴的草莓、柑橘吸引，熱情加入代言，還演唱當年膾炙人口名曲「一代女皇」，祝福農產收成、農民收益暢旺，成為會場另類「插曲」。



獅潭鄉農會指出，「橘莓戀」產業文化系列活動，將於27、28日在農會前廣場登場，除有桶柑草莓評鑑競賽，還有農特產品展售、藝文展演及一元一粒桶柑促銷優惠（每人限購10粒）等，農會舊穀倉改建的獅農小舖也將揭牌啟用，歡迎遊客前來旅遊、採買年節伴手禮。1070119



