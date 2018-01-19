/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

獅潭橘莓戀行銷採果 一元桶柑限量購

發稿時間：2018/01/19 17:16

最新更新：2018/01/19 19:48

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
獅潭鄉農會19日在苗栗縣政府大廳宣傳「橘莓戀」農產文化系列活動，副縣長鄧桂菊（左4）、獅潭鄉長謝春梅（右4）等人出席，資深8點檔歌后金佩姍（中）到縣府拜會，路過記者會場，也熱情加入代言。中央社記者管瑞平攝　107年1月19日獅潭鄉農會19日在苗栗縣政府大廳宣傳「橘莓戀」農產文化系列活動，副縣長鄧桂菊（左4）、獅潭鄉長謝春梅（右4）等人出席，資深8點檔歌后金佩姍（中）到縣府拜會，路過記者會場，也熱情加入代言。中央社記者管瑞平攝　107年1月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）不讓大湖草莓專美於前，苗栗縣獅潭鄉好山好水也孕育不少優質水果，適逢桶柑、草莓產期，鄉農會27、28日將舉辦「橘莓戀」行銷活動，推出限量一元桶柑促銷優惠吸引遊客。

獅潭鄉農會今天在苗栗縣政府大廳宣傳「橘莓戀」農產文化系列活動，副縣長鄧桂菊、獅潭鄉長謝春梅、獅潭鄉民代表會主席詹桶生等人出席，共同推薦獅潭農產，邀請全國遊客造訪，體驗浪漫台3線採果樂趣及客庄風情。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，大湖草莓盛名已久，事實上，緊鄰大湖的獅潭鄉也有許多草莓園開放採果，「不想在大湖塞車、人擠人，不妨來獅潭」。

黃煥祥說，獅潭鄉草莓栽培面積約50公頃，產量預估50萬台斤，產季可維持到3月底；柑橘則以桶柑為主，栽培面積近100公頃，產量預估達300萬台斤，產量最多的無籽桶柑皮薄、果圓，還有像胭脂般的紅潤光澤，象徵大吉大利，非常受市場青睞，產季約至2月底。

鄧桂菊表示，獅潭鄉氣候環境條件佳、水源無污染，以仙山泉水孕育出的柑橘果肉鮮甜多汁，草莓大又紅、酸甜適中，都是優質在地農產，還有仙草、酸柑茶、桂竹筍、蠶絲被等特產，都值得遊客前來採買年貨、暢遊生態美景。

謝春梅說，浪漫台3線貫穿全鄉7個村，冬遊獅潭除採果外，也可造訪護魚步道、逛老街欣賞街角彩繪風貌及探訪神秘小徑、洗衫坑、獅潭教會等，並可至仙山靈洞宮參拜、蓮台山賞櫻，以及品嘗在地仙草風味餐，盼藉「橘莓戀」帶動鄉內休閒觀光產業發展。

資深8點檔歌后金佩姍今天到縣府拜會，路過記者會場，深受鮮嫩欲滴的草莓、柑橘吸引，熱情加入代言，還演唱當年膾炙人口名曲「一代女皇」，祝福農產收成、農民收益暢旺，成為會場另類「插曲」。

獅潭鄉農會指出，「橘莓戀」產業文化系列活動，將於27、28日在農會前廣場登場，除有桶柑草莓評鑑競賽，還有農特產品展售、藝文展演及一元一粒桶柑促銷優惠（每人限購10粒）等，農會舊穀倉改建的獅農小舖也將揭牌啟用，歡迎遊客前來旅遊、採買年節伴手禮。1070119

苗栗縣獅潭鄉農會27、28日將舉辦「橘莓戀」行銷活動，推出限量一元桶柑促銷優惠，19日在縣府大廳舉行宣傳活動，副縣長鄧桂菊（前左3）、獅潭鄉長謝春梅（前左4）等人出席。中央社記者管瑞平攝　107年1月19日苗栗縣獅潭鄉農會27、28日將舉辦「橘莓戀」行銷活動，推出限量一元桶柑促銷優惠，19日在縣府大廳舉行宣傳活動，副縣長鄧桂菊（前左3）、獅潭鄉長謝春梅（前左4）等人出席。中央社記者管瑞平攝　107年1月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP