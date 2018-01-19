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瑞穗鳳梨花凍傷 農民盼政府助度難關

發稿時間：2018/01/19 17:47

最新更新：2018/01/19 21:25

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花蓮縣瑞穗鄉種植土鳳梨，日前寒流過境，原本在春節前上市的鳳梨花凍傷嚴重，立委徐榛蔚（前右）、花蓮縣政府農業處長羅文龍（前中）等人19日前往勘災，粗估瑞穗鄉富興村受寒害面積約30公頃。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日花蓮縣瑞穗鄉種植土鳳梨，日前寒流過境，原本在春節前上市的鳳梨花凍傷嚴重，立委徐榛蔚（前右）、花蓮縣政府農業處長羅文龍（前中）等人19日前往勘災，粗估瑞穗鄉富興村受寒害面積約30公頃。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日

（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）花蓮縣瑞穗鄉種植土鳳梨，日前寒流過境，原本在春節前上市的鳳梨花凍傷嚴重，花蓮縣政府農業處長羅文龍今天說，災損已達農業天然災害救助的申請標準，儘快協助向中央申請。

瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，目前種植面積70多公頃，冠芽大、果實小的鳳梨花為拜拜時的新寵，且鳳梨閩南語發音「旺來」，是春節期間最好的祭祀供品之一。

zoom in 花蓮縣瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，日前寒流過境，原本在春節前上市的鳳梨花綠葉枯萎白化、凍傷嚴重，花蓮縣政府農業處、鄉公所、農會及民代19日前往勘災，粗估瑞穗鄉富興村受寒害面積約30公頃。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日花蓮縣瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，日前寒流過境，原本在春節前上市的鳳梨花綠葉枯萎白化、凍傷嚴重，花蓮縣政府農業處、鄉公所、農會及民代19日前往勘災，粗估瑞穗鄉富興村受寒害面積約30公頃。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日

目前正臨採收期的鳳梨花，日前寒流過境時遭凍傷，鳳梨花頭上的綠葉枯萎白化，花蓮縣政府農業處、鄉公所、農會及民代前往勘災，粗估瑞穗鄉富興村受寒害面積約30公頃，光復鄉、萬榮鄉也有少部分災損。

瑞穗鄉富興社區發展協會總幹事楊清茂說，農民靠天吃飯真辛苦，上一波寒流來襲，鳳梨花頭上的綠葉枯萎腐爛，鳳梨花已經沒有價值，大約有4、5成農損，估計農民災損新台幣1000多萬元。

楊清茂說，雖達天然災害救助的申請標準，但依標準每公頃補助6萬元，肥料錢都不夠，果實長不好連加工廠商也不要；原本希望能在春節前豐收，現在只能望天興嘆。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，鳳梨花一年一期，這次受到寒害，農民一年的辛苦心血大半將付諸流水，希望政府放寬標準，協助農民度過難關。1070119

花蓮縣瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，種植面積70多公頃，目前正臨採收期的鳳梨花，日前寒流過境時遭凍傷，鳳梨花頭上的綠葉枯萎白化。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日花蓮縣瑞穗鄉是鳳梨花主要產地，種植面積70多公頃，目前正臨採收期的鳳梨花，日前寒流過境時遭凍傷，鳳梨花頭上的綠葉枯萎白化。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真　107年1月19日
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