/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉蔣萬安彩蝶宴謝淑薇
>rss

歲末各界獻溫情 高雄寒冬送暖

發稿時間：2018/01/19 17:50

最新更新：2018/01/19 17:50

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者程啟峰高雄19日電）年關將近，高雄市各界愛心不落人後，最近紛紛舉辦公益活動，對弱勢團體獻溫情寒冬送暖。

位於高市大寮區的新光高中攜手大寮區公所28日將在校內合辦「寒冬送暖、溫馨傳情」活動，義賣師生捐出的二手物品，以及社福團體提供的手工糖餅、手工皂及洗髮精，所得捐贈高市社福團體；現場並展售香蕉、芭樂、紅豆、稻米等農產。

現場另有中西醫健診、義剪、寵物免費健檢及名家揮毫春聯免費送等活動。新光高中學生也將到場獻上樂器演奏、歌唱、口技、舞蹈等表演助陣。

當天並有企業主捐贈15部二手電腦提供新光高中中低收入戶家庭學生使用，大寮新安民俗協會也贊助3公斤裝的白米109包除轉贈新光高中弱勢學生，另作為義賣商品。

新光高中校長張簡溪俊今天出席活動記者會表示，這場公益活動師生總動員，以行動關懷社區，共同獻愛弱勢族群，用愛守護家園，希望大家共襄盛舉。

另外，在高雄長大的型男林聖偉學以致用販賣油飯並募得500份愛心油飯資金，製作油飯分送弱勢團體，回饋鄉梓，配合油飯攤日前開張，他今天中午將首批愛心油飯送至內政部南區兒童之家，頗令院方窩心。

林聖偉父母在高雄市開自助餐店，從小耳濡目染也愛烹調，高中時也是學餐飲的，他高中畢業後並沒有升學，而是參加職訓精進廚藝，連月來與幾名同學一起利用臉書等通訊軟體在網路上賣起油飯，透過宅配及親自送府到家服務闖出一片天。

林聖偉表示，配合實體攤位開幕，想從公益出發，於是在網上募款，短短幾天就順利募得500份愛心油飯成本，今、明兩天將分別送給內政部南區兒童之家150份、高雄市社會局仁愛之家250份，以及高雄市私立大慈育幼院100份。這項寒冬送暖行動明年冬天將持續舉辦。

鼎宇建設長期熱心益，日前也在高雄舉辦一場慈善餐會暨尾牙餐聚，邀請會育幼中心院童同席，業者並一一發紅包給他們，院童也上台獻藝答謝業者愛心；席間業者還分別捐款給高雄市私立紅十字會育幼中心、私立紅十字育幼中心慈暉園及中華民國紅十字會高雄市分會，各新台幣20萬元，場面溫馨。1070119

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

一週重要新聞影像回顧（0107-0113）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP