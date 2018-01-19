歲末各界獻溫情 高雄寒冬送暖

（中央社記者程啟峰高雄19日電）年關將近，高雄市各界愛心不落人後，最近紛紛舉辦公益活動，對弱勢團體獻溫情寒冬送暖。



位於高市大寮區的新光高中攜手大寮區公所28日將在校內合辦「寒冬送暖、溫馨傳情」活動，義賣師生捐出的二手物品，以及社福團體提供的手工糖餅、手工皂及洗髮精，所得捐贈高市社福團體；現場並展售香蕉、芭樂、紅豆、稻米等農產。



現場另有中西醫健診、義剪、寵物免費健檢及名家揮毫春聯免費送等活動。新光高中學生也將到場獻上樂器演奏、歌唱、口技、舞蹈等表演助陣。



當天並有企業主捐贈15部二手電腦提供新光高中中低收入戶家庭學生使用，大寮新安民俗協會也贊助3公斤裝的白米109包除轉贈新光高中弱勢學生，另作為義賣商品。



新光高中校長張簡溪俊今天出席活動記者會表示，這場公益活動師生總動員，以行動關懷社區，共同獻愛弱勢族群，用愛守護家園，希望大家共襄盛舉。



另外，在高雄長大的型男林聖偉學以致用販賣油飯並募得500份愛心油飯資金，製作油飯分送弱勢團體，回饋鄉梓，配合油飯攤日前開張，他今天中午將首批愛心油飯送至內政部南區兒童之家，頗令院方窩心。



林聖偉父母在高雄市開自助餐店，從小耳濡目染也愛烹調，高中時也是學餐飲的，他高中畢業後並沒有升學，而是參加職訓精進廚藝，連月來與幾名同學一起利用臉書等通訊軟體在網路上賣起油飯，透過宅配及親自送府到家服務闖出一片天。



林聖偉表示，配合實體攤位開幕，想從公益出發，於是在網上募款，短短幾天就順利募得500份愛心油飯成本，今、明兩天將分別送給內政部南區兒童之家150份、高雄市社會局仁愛之家250份，以及高雄市私立大慈育幼院100份。這項寒冬送暖行動明年冬天將持續舉辦。



鼎宇建設長期熱心益，日前也在高雄舉辦一場慈善餐會暨尾牙餐聚，邀請會育幼中心院童同席，業者並一一發紅包給他們，院童也上台獻藝答謝業者愛心；席間業者還分別捐款給高雄市私立紅十字會育幼中心、私立紅十字育幼中心慈暉園及中華民國紅十字會高雄市分會，各新台幣20萬元，場面溫馨。1070119