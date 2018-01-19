冥冥中註定 衛生所主任與警備員締良緣

台中市北區衛生所主任祁穎思（左）與台中市警察局第一分局警備員王兆雲（右），因為一次相驗屍體工作而認識，展開一段相驗情緣，兩人於18日締結良緣。（北區衛生所提供）中央社記者郝雪卿傳真 107年1月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）「姻緣天註定」。台中市北區衛生所主任祁穎思與台中市警察局第一分局警備員王兆雲因為一次相驗屍體工作而認識，兩人都是再婚，卻相知相惜，進而決定共組家庭，昨天締結良緣。



祁穎思於3年前趕赴民眾住家執行相驗時，一時找不到停車位，心中正焦急時，當時在門口執勤的王兆雲，熱心指點找到停車位，讓她順利完成相驗工作，也就此展開一段相驗情緣，這段梅開二度的情緣，於今年1月開花結果，兩人於18日上午在北區戶政事務所完成結婚登記。



祁穎思與王兆雲兩人都是再婚，祁穎思在第一段婚姻育有1子1女，而王兆雲則在第一段婚姻育有1女，如今兩家結成一家，祁穎思指出，兩人都很珍惜彼此，希望以後可以夫唱婦隨。



祁穎思與王兆雲昨天在北區戶政事務所主任陳佩玉的見證下完成結婚登記，許下「執子之手，與子偕老」的承諾，陳佩玉指出，男女雙方的相遇真的很奇蹟，還說是「死人牽線」，才讓兩人有緣相遇。



陳佩玉表示，祁穎思一個人帶著兩個小孩很辛苦，原本是台中榮總的婦產科醫師，因為在醫院工作忙碌，才捨高薪轉任衛生所主任，擔任衛生所主任後，有時候臨時接到相驗任務，只好帶著小孩出門，結婚登記當天，祁穎思也沒有請假，連王兆雲都直稱自己老婆很認真，可以說是公務員的典範。



陳佩玉還聽到祁穎思提起，家裡沒有老公，曾經一次颱風來襲，家中的窗戶被吹破，自己抱著窗戶不知該怎麼辦，還好王兆雲即時趕來幫忙，解決燃眉之急，也讓祁穎思感動不已，隨著兩人感情的增溫，最後決定成為一家人。1070119