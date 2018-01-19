屏東老鷹紅豆採收 農糧署辦推廣

行政院農業委員會農糧署輔導的產銷履歷、無藥物殘留的「老鷹紅豆」進入採收期，農糧署將於20日在屏東東港的紅豆田區舉辦推廣活動，內容包括親子體驗手採紅豆、紅豆繩草藝術DIY等。（農糧署提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）農糧署輔導的產銷履歷、無藥物殘留的「老鷹紅豆」進入採收期，農糧署明天將在屏東東港的紅豆田區舉辦推廣活動，希望吸引消費者進而讓更多的農民加入「老鷹紅豆」的行列。



萬丹紅豆農為避免鳥群啄食播撒的紅豆，會在紅豆田下餌毒鳥，但老鷹吃被毒死的鳥或老鼠進而死亡。台灣猛禽研究會研究者林惠珊5年前帶著屏東科技大學野保所鳥類生態研究室的研究生及猛禽協會會員追查，發現這是台灣天空老鷹消失的原因後，被「老鷹想飛」紀錄片紀錄同時發表，引起社會和政府的關注。



林惠珊與屏科大學生此後不斷向萬丹農民宣導不毒鳥、鼠，支持友善耕作的農民，水稻神農獎的林清源在當時屏東縣政府農業處長、現農糧署南區分署長姚志旺支持下，2014年開始透過耕種方法的改變，使用機械播種將紅豆埋入土中，有效減少播種期的鳥害。



林清源並使用農改場推薦的藥劑防治蟲害，採收時不使用落葉劑，讓紅豆自然熟成，所生產的紅豆沒有藥物殘留。他說，第一年只種了18公頃，收成後卻找不到通路，後來獲得全聯福利中心的支持，林惠珊也協助他以「老鷹紅豆」做為品牌行銷，終於打出「老鷹紅豆」的名號。



林清源表示，「老鷹紅豆」獲消費者支持後，在東港鎮及萬丹鄉與農民契作面積逐年增加，從40、80增加到今年120公頃，目前「老鷹紅豆」除了在全聯銷售外，也在東港農會超市及愛買銷售。



姚志旺表示，農糧署為提升產銷履歷紅豆透明度，今年只要通過產銷履歷驗證且不使用落葉劑的紅豆生產者，每公頃補助新台幣一萬元。他說，越來越多的小農推動友善耕作，為的也是這片土地生態平衡，然而耕作方式改變，不能只靠農友的用心，更需要企業通路與消費者行動的支持。



明天上午的「老鷹紅豆」推廣活動，在東港鎮平和路的紅豆田區舉辦，活動內容包括親子體驗手採紅豆、產銷履歷紅豆食材料理製作品嘗及紅豆繩草藝術DIY，另外還安排產銷履歷蓮霧園採蓮霧，體驗現採水果樂趣。1070119



