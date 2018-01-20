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台中火車站前廣場改造 交通動線將調整

發稿時間：2018/01/20 12:24

最新更新：2018/01/20 13:36

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台中火車站廣場改造工程將從22日起分兩階段施工，施工期間，將調整原汽、機車臨停接送動線外推至建國路側，設置兩個車道供臨停車輛通行。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月20日台中火車站廣場改造工程將從22日起分兩階段施工，施工期間，將調整原汽、機車臨停接送動線外推至建國路側，設置兩個車道供臨停車輛通行。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年1月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中火車站廣場改造工程將從22日起分兩階段施工，台中市政府交通局今天公告，施工期間，將調整原汽、機車臨停接送動線外推至建國路側，設置兩個車道供臨停車輛通行。

交通局長王義川表示，台中火車站前廣場改造工程施工分兩階段，第一階段施工期間預計為4個月，第二階段接續第一階段完成後開始施工，並配合於今年底台中鐵路高架化車站第二階段通車前完成，目前經跨局處共同努力協調，透過小範圍調整臨停及公車動線，將周圍交通衝擊降至最低。

王義川指出，雖然第一階段施工區域改變既有臨停接送道路，但仍保留在中間廣場，也維持兩車道汽機車臨停接送動線；另外，為維護民眾通行安全，市府要求廠商於施工區域須留設至少1公尺的人行空間，並架設紐澤西護欄，維護民眾通行安全。

因第一階段施工範圍在2月起也包含統聯國道客運乘車位置，他表示，目前已協調受影響的統聯客運於1月底前，完成進駐至國光客運新址，相關作業都會在春節過年前完成。

王義川提醒民眾，春節期間起，想要搭乘統聯客運，前往國光客運新址即可，同時，因應配套方案，也可以避免於春節疏運期間，因大量公車行駛於施工區域而降低周邊道路服務水準。1070120

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