新竹市蘿蔔節 親子拔蘿蔔體驗農村樂

新竹市「Super蘿蔔節」20日登場，吸引不少家長和小朋友一同下田拔蘿蔔、摘採蔬菜，體驗農田樂趣。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市「Super蘿蔔節」今天登場，吸引不少親子參與，一同下田拔蘿蔔、摘採蔬菜，體驗農田樂趣，讓第一次拔蘿蔔的邱小妹開心直呼「拔蘿蔔真好玩」。



新竹市政府今天在前溪里農地舉辦「Super蘿蔔節」，參與的民眾戴起手套、穿雨鞋，到農田裡擔任「一日農夫」，享受拔蘿蔔、摘採蔬菜的農田樂趣。



來自新竹縣竹北市的鄭太太受訪表示，以前拔蘿蔔都要到鄉下的田裡，難得新竹市有大片田地可體驗「當農夫」的樂趣，讓她覺得新鮮有趣；而就讀西門國小三年級的邱小妹則說，這是她第一次拔蘿蔔，感覺很好玩，還說「要把蘿蔔裝滿麻布袋」。



新竹市長林智堅也到場與民眾一起拔蘿蔔，他受訪表示，Super蘿蔔節吸引超過2000人共襄盛舉，而今天採收的蘿蔔品種為「紅頭金交蘿蔔」，外型迷你可愛、非常鮮甜，盼讓孩子認識「蘿蔔不是長在樹上」，而是長在土裡，也鼓勵民眾走出家門，創造難忘農田回憶。



竹市府社會處長陳雪慧受訪表示，今天由新竹市家庭福利服務中心結合前溪社區產業特色，舉行「Super蘿蔔節」，除了讓民眾拔蘿蔔，也摘採菠菜、茼蒿及芥藍菜等蔬菜，現場還有不少孩子唱著「拔蘿蔔」歌，玩得不亦樂乎。1070120