/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

小願遊清水 蔡其昌推廣清水詩旅

發稿時間：2018/01/20 16:23

最新更新：2018/01/20 16:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市清水區清水國小師生寄出近3000張明信片，邀請大家暢遊清水十景及品嚐美食，立法院副院長蔡其昌今天指出，希望台灣每個小鎮都能發展出特有的在地風格及文化特色。

清水小願文化創意協會舉辦2108小願遊清水活動，促成海線社區大學、清水國小、中港高中跨校合作，推廣清水小鎮觀光，推出清水國小日式宿舍群舉辦繪意詩篇展、眷村油畫展、小願郵清水、小願市集、地景文學講座、iBike遊清水等活動，並於今天舉辦開幕式。

2018小願遊清水主題為「繪意詩篇」，邀請中港高中美術班以清水十景為題做水彩創作，再以優選的38件畫作展開校內國中部的詩歌徵選，作品結合畫與詩、地景與情感，邀民眾走進清水美麗詩篇，並將作品集結為詩冊，做成明信片、紅包袋來推廣在地之美。

出席開幕式的蔡其昌表示，清水小願文化創意協會每年都會推出活動，並與在地特色結合，像這次的明信片，就是與中港高中美術班學生合作所繪製而成，內容都是清水在地人文景觀，像這樣在地的文化工作者，是台灣每個小鎮、鄉里非常重要的文化資產。

蔡其昌認為，如果大家都能夠凝聚共識及想法，拿出行動力，就可以讓台灣每個小鎮都能發展出特有的在地風格、文化特色。清水有濃厚的人文背景，像現在所處的清水國小的日式宿舍群，只要能善加保存並且活化利用，營造出在地特色，透過在地像小願市集這樣的團體來共同營造，就是每個小鎮美好的未來。

清水國小師生寄出近3000張明信片，邀請大家暢遊如詩篇的清水十景，加上聞名全台的清水米糕、清水眷村的麵食等在地銅板小吃，寒假春節即將到來，歡迎大家來趟省錢、不塞車的家庭旅遊。1070120

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP