小願遊清水 蔡其昌推廣清水詩旅

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市清水區清水國小師生寄出近3000張明信片，邀請大家暢遊清水十景及品嚐美食，立法院副院長蔡其昌今天指出，希望台灣每個小鎮都能發展出特有的在地風格及文化特色。



清水小願文化創意協會舉辦2108小願遊清水活動，促成海線社區大學、清水國小、中港高中跨校合作，推廣清水小鎮觀光，推出清水國小日式宿舍群舉辦繪意詩篇展、眷村油畫展、小願郵清水、小願市集、地景文學講座、iBike遊清水等活動，並於今天舉辦開幕式。



2018小願遊清水主題為「繪意詩篇」，邀請中港高中美術班以清水十景為題做水彩創作，再以優選的38件畫作展開校內國中部的詩歌徵選，作品結合畫與詩、地景與情感，邀民眾走進清水美麗詩篇，並將作品集結為詩冊，做成明信片、紅包袋來推廣在地之美。



出席開幕式的蔡其昌表示，清水小願文化創意協會每年都會推出活動，並與在地特色結合，像這次的明信片，就是與中港高中美術班學生合作所繪製而成，內容都是清水在地人文景觀，像這樣在地的文化工作者，是台灣每個小鎮、鄉里非常重要的文化資產。



蔡其昌認為，如果大家都能夠凝聚共識及想法，拿出行動力，就可以讓台灣每個小鎮都能發展出特有的在地風格、文化特色。清水有濃厚的人文背景，像現在所處的清水國小的日式宿舍群，只要能善加保存並且活化利用，營造出在地特色，透過在地像小願市集這樣的團體來共同營造，就是每個小鎮美好的未來。



清水國小師生寄出近3000張明信片，邀請大家暢遊如詩篇的清水十景，加上聞名全台的清水米糕、清水眷村的麵食等在地銅板小吃，寒假春節即將到來，歡迎大家來趟省錢、不塞車的家庭旅遊。1070120