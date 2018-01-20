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認識台南 李孟諺請小朋友看小貓巴克里

發稿時間：2018/01/20 17:18

最新更新：2018/01/20 18:31

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台南市代理市長李孟諺20日招待弱勢小朋友到電影院看動畫電影「小貓巴克里」，並鼓勵他們培養自己的專長，將來貢獻社會。圖為眾人在電影看板前開心合影。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月20日台南市代理市長李孟諺20日招待弱勢小朋友到電影院看動畫電影「小貓巴克里」，並鼓勵他們培養自己的專長，將來貢獻社會。圖為眾人在電影看板前開心合影。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真　107年1月20日

(中央社記者張榮祥台南20日電）以台南街景作為故事背景的國產動漫「小貓巴克里」，贏得世界各國10個動畫類獎項。台南市代理市長李孟諺今天自掏腰包，邀請弱勢小朋友看這部電影，認識台南在地文化。

李孟諺今天中午招待弱勢小朋友到國賓影城看動漫電影「小貓巴克里」，這些小朋友包括監護兒少、0206強震重建家庭兒少，以及寄養家庭父母。他鼓勵小朋友培養自己的專長，無論是繪畫、音樂、語文、體育各方面，每個人都要有其專長，為社會做更多貢獻。

李孟諺表示，「小貓巴克里」這部電影不只入圍金馬獎最佳動畫提名，也贏得世界各國影展共10個動畫類獎項，更特別的是，它以台南當作故事背景，總共有14個場景是以台南的火車站、地下道等去轉化，創作的Studio2動畫工作室也是設立在台南，作品行銷多國。

有些市民特地對照電影場景和台南街景後，再PO上網介紹。看完電影的小朋友們，也覺得影片中的場景似曾相似，經大人解說，才知道有些地方是他們常看過或路過的，感覺熟悉又親切。

「小貓巴克里」以台南實際場景為模擬，描述失去雙親的小男孩魚嘟，意外來到居民全都是動物的城市，在奇幻的世界裡展開一趟冒險旅程。這部本土原創的動畫，曾獲金鐘獎最佳動畫與韓國首爾國際動畫影展評審團特別獎，在海外超過33個國家地區播映。1070120

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