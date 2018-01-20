彰化後備旅後備戰士 成功嶺開訓

（中央社記者郝雪卿台中20日電）「彰化縣後備旅後備戰士開訓典禮」今天在成功嶺營區舉行，這次參訓的後備戰士，將達成協助各縣市指揮部執行步兵營動員編成及教育召集任務。



主持開訓典禮的中部地區後備指揮部少將指揮官江弘達指出，這次參訓的「後備戰士」共22人，而這批後備戰士將達成協助各縣市指揮部執行步兵營動員編成及教育召集任務。



江弘達表示，現代化戰爭具有「預警時間短、作戰節奏快」特性，尤其面對中共武力不斷威脅，大家絕不可懈怠。國防部為厚植國防實力，並秉持創新、求變的精神，積極推動軍事事務革新，「後備戰士」即為國防部當前施政重點，藉由持續施以召集訓練，期達到「平時協力動員編成，戰時立即發揮戰力」的目標。



中部地區後備指揮部表示，今天參訓的後備戰士完成報到後，即展開兩日的課程，以恢復專業專長技能及培育基幹師資為目的，在戰備任務訓練課程，包括營、連、排級兵棋推演，以及現地戰術、動員庫房設施介紹、操作說明及實作等。



陸軍58砲指部退伍的上尉後勤官劉諺儒表示，今年是第2年參加後備戰士，當初因為生涯規劃而離開軍中，但對於部隊還是懷抱熱忱，因此參加後備戰士，每月回來受訓2天，不但可以學習到許多專業專長技能，還可以認識許多志同道合的朋友。



陸軍257旅退伍的上尉連長王文樺也說，他是第一次參加後備戰士，以前也曾經在成功嶺擔任排長和副連長，這次利用後備戰士的機會回來成功嶺，感覺像是回到自己家中，非常親切，在後備戰士的團體中，看到許多人退伍後，仍不忘軍中這大家庭，願意盡自己一分心力，真的覺得非常感動。1070120