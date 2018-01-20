盼了10年 竹市光鎮里活動中心開工

新竹市政府將育賢國中校地旁一處用地，規劃為光鎮里當地多功能集會場所，20日舉行開工儀式，市長林智堅（左2）出席主持動土。中央社記者魯鋼駿攝 107年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市政府將育賢國中校地妥善利用，規劃成多功能集會場所，今天舉行開工儀式。當地居民到場見證歷史性一刻，並表示，盼了10年，終於能有一處辦活動、交流的好場地。



新竹市光鎮里里民活動中心啟動新建工程，市長林智堅到場主持動工典禮，他表示，光鎮里約有4000名居民，卻未設置合適的集會場所，經里長莊金清努力奔走，市府以「校園、社區共融共生」為理念，推動光鎮里里民活動中心新建工程。



林智堅說，此次新建工程，將育賢國中校地妥善利用，規劃多功能集會場所，將設置屋頂菜圃花園和簡易棒球練習區，讓社區走進學校、學校走入社區，也將持續推動社區、學校共生共好優質環境。



竹市府工務處長陳永源說明，光鎮里活動中心為多功能集會場所，總樓地板面積近110坪，一樓設有集會堂、哺乳室、廚房及無障礙廁所，未來可規劃社區長照使用，二樓活動空間可作為會議室、研習教室，也將提供志工巡防協會、環保義工隊作為休憩據點，也將成立社區關懷據點，開設多元課程、辦理各項宣導活動。



陳永源指出，活動中心屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園的設計，除了可達綠美化與室內降溫的雙重效益，也能讓社區居民享受「城市農夫樂」；另設有雨水回收池，將回收雨水作為澆灌植栽之用，提倡節水及資源再利用的環保理念。



開工典禮相當熱鬧，吸引超過300名居民到場，莊金清受訪表示，當地沒有適合較多人聚集的空間，常要到處借場地、克難辦活動，里民們期盼了10多年，終於將有一處可供聚會的好場地，大家都很期待工程完成。1070120



