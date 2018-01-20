/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 小室哲哉戴資穎蔣萬安彩蝶宴
>rss

盼了10年 竹市光鎮里活動中心開工

發稿時間：2018/01/20 17:24

最新更新：2018/01/20 18:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
新竹市政府將育賢國中校地旁一處用地，規劃為光鎮里當地多功能集會場所，20日舉行開工儀式，市長林智堅（左2）出席主持動土。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月20日新竹市政府將育賢國中校地旁一處用地，規劃為光鎮里當地多功能集會場所，20日舉行開工儀式，市長林智堅（左2）出席主持動土。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月20日

（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市政府將育賢國中校地妥善利用，規劃成多功能集會場所，今天舉行開工儀式。當地居民到場見證歷史性一刻，並表示，盼了10年，終於能有一處辦活動、交流的好場地。

新竹市光鎮里里民活動中心啟動新建工程，市長林智堅到場主持動工典禮，他表示，光鎮里約有4000名居民，卻未設置合適的集會場所，經里長莊金清努力奔走，市府以「校園、社區共融共生」為理念，推動光鎮里里民活動中心新建工程。

林智堅說，此次新建工程，將育賢國中校地妥善利用，規劃多功能集會場所，將設置屋頂菜圃花園和簡易棒球練習區，讓社區走進學校、學校走入社區，也將持續推動社區、學校共生共好優質環境。

竹市府工務處長陳永源說明，光鎮里活動中心為多功能集會場所，總樓地板面積近110坪，一樓設有集會堂、哺乳室、廚房及無障礙廁所，未來可規劃社區長照使用，二樓活動空間可作為會議室、研習教室，也將提供志工巡防協會、環保義工隊作為休憩據點，也將成立社區關懷據點，開設多元課程、辦理各項宣導活動。

陳永源指出，活動中心屋頂特別加入城市菜圃及屋頂花園的設計，除了可達綠美化與室內降溫的雙重效益，也能讓社區居民享受「城市農夫樂」；另設有雨水回收池，將回收雨水作為澆灌植栽之用，提倡節水及資源再利用的環保理念。

開工典禮相當熱鬧，吸引超過300名居民到場，莊金清受訪表示，當地沒有適合較多人聚集的空間，常要到處借場地、克難辦活動，里民們期盼了10多年，終於將有一處可供聚會的好場地，大家都很期待工程完成。1070120

新竹市政府將育賢國中校地旁一處用地，規劃為光鎮里當地多功能集會場所，20日舉行開工動土儀式，當地居民、民代等多人到場見證。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月20日新竹市政府將育賢國中校地旁一處用地，規劃為光鎮里當地多功能集會場所，20日舉行開工動土儀式，當地居民、民代等多人到場見證。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月20日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP