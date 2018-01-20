彰化弘道缺助老經費百萬元 老幼來相助

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）弘道老人福利基金會彰化服務處募集助老經費，還有很大缺口，幼教業者得知，捐款認購600個愛心撲滿送幼童，還有高齡92歲的爺爺今天寫春聯義賣，大家共同幫弘道籌資金。



弘道基金會推動獨居弱勢長輩關懷計畫，彰化服務處要募集新台幣450萬元助老經費，讓400多名獨居弱勢長輩過好年及常年照顧，但目前募款僅3成，還缺300萬元，彰化縣卓越幼教聯盟得知，今天邀弘道到幼兒園年貨大街擺攤，並捐款6萬元認購600個愛心撲滿送孩童。



卓越幼教聯盟執行長施成翰表示，幼兒園每年舉辦年貨大街，讓孩童練習買賣、錢幣數字運算，及各式攤位體驗，今年得知弘道推動寒冬助老及愛心撲滿，覺得能養成孩童儲蓄習慣又可幫助長輩，很有意義，因此認養600隻愛心豬撲滿。



弘道老人福利基金會彰化服務處主任林博樺說，基金會邀10年前第一屆不老騎士、92歲吳敬恆爺爺寫書法春聯，由於字體工整，很受歡迎；另外，民眾捐款100元以上即可得「豬事大吉愛心撲滿」輕鬆存零錢，讓自己或孩童養成儲蓄習慣，還可參加小豬回娘家活動，捐出撲滿零錢。



林博樺指出，民眾捐600元助一名長輩獲年菜或圍爐餐，捐款1200元幫一名長輩除舊布新並添購物資，捐3000元則提供一名長輩全年關懷服務，但目前還缺300萬元服務經費，亟需企業與民眾捐款支持，郵政劃撥帳號22754331，戶名「弘道老人福利基金會」。1070120