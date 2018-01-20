募弱智兒家園經費 明星公益棒球賽開打

台灣閃亮之星棒球隊由資深藝人澎恰恰（左）領軍，為助若竹兒教育基金會籌募永久家園經費，20日下午選在嘉義市舉行明星公益棒球賽。中央社記者江俊亮攝 107年1月20日

（中央社記者江俊亮嘉義市20日電）台灣閃亮之星棒球隊為了替「若竹兒」（弱智兒）籌募永久家園興建經費，今天下午由藝人澎恰恰、許效舜領軍，在嘉義市立棒球場舉行一場明星公益棒球賽。



若竹兒教育基金會董事長賴嬿伃受訪表示，「若竹兒」就是弱智兒的諧音，基金會從民國87年開始安養重度心智障礙者以來，至今已服務超過300個家庭，為辛苦的若竹兒家庭一起分擔沉重的照顧責任。



賴嬿伃指出，若竹兒家人最擔心的是，隨著照顧者年華逐漸老去，「孩子的未來該怎麼辦？」因此基金會籌備興建若竹兒永久家園，讓心智障礙者有一個安心居住的空間，也讓照顧者有喘息的機會。



由於若竹兒永久家園興建經費高達新台幣1億元，藝人澎恰恰、許效舜等人得知後，去年底在嘉義市舉辦「鐵獅亮光團」募款慈善演出，今天下午更在嘉義市立棒球場舉辦明星棒球公益賽，為弱智者興建永久家園募款。



今天出席公益賽的藝人除了澎恰恰、許效舜、洪都拉斯、NoNo等人之外，藝人洪榮宏、余天、王彩樺、江志豐、包偉銘、劉依純、荒山亮、蔡秋鳳、陳隨意等人也到場演出。



嘉義市長涂醒哲致詞表示，市府關心身心障礙朋友的福利，支持身障者自由獨立，推出「身心障礙者雙老家庭支持計畫」，提供35歲以上的身障者、55歲以上的照顧者支持服務。



涂醒哲指出，這次明星公益棒球賽，市府認購300張門票，邀請身心障礙福利團體到球場看球，由於若竹兒永久家園興建經費還有3500多萬元缺口，希望各界善心人士慷慨解囊、大力相挺，協助若竹兒永久家園早日落成。1070120



