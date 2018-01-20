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已故市長林番王政績卓越 林右昌推崇

發稿時間：2018/01/20 19:11

最新更新：2018/01/20 19:11

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（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）基隆中正公園附近的已故前基隆市長林番王墓碑遭破壞，市長林右昌推崇林番王的風範與政績，對基隆貢獻至今還令許多老一輩津津樂道，地方流傳「番王坐美國船、食清糜」諺語。

林右昌今天前往墓地勘查後表示，林番王對基隆現代化貢獻良多，竟有人用如此惡劣的行徑破壞他的墳墓，實在令人痛心與不解，除嚴厲譴責嫌犯行徑外，並指示基隆市警局儘速緝兇。警方表示，除將加強派員巡邏外，也會調閱附近監視器畫面全力追查。

林右昌說，1951年以前市長都是官派，1960年第四屆市長選舉中，林番王代表黨外的民社黨參選第四屆基隆市長選舉，在各方不看好情況下打敗擁有豐沛資源的國民黨市黨部主委李國俊；不僅如此，第五屆市長選舉再次擊敗國黨提名的謝清雲。

他說，林番王不但創下台灣自治史的紀錄，也為基隆的民主政治史寫下光輝的一頁，他的風範與政績到現在還令許多老一輩的基隆人津津樂道，因此有著「番王坐美國船、食清糜」諺語，意思就是林番王選票多過李國俊（閩南語發音近似「美國船」）和謝清雲（閩南語發音近似「食清糜」）。

林右昌表示，林番王任內最重視教育與交通，共增設3所中學、8所小學，改善基隆孩子的教育環境，為促進基隆繁榮，不僅架設許多大型如七賢橋等橋梁，也整修馬路與街衢。此外，林番王也除協助港務局於1961年改建基隆內港設施，麥克阿瑟公路及六堵工業示範區也是在他的協助下完成。

林番王出生於西元1899年，1965年7月因肺癌病逝在台北市中山北路臨時住所，享壽66歲，基隆市長林右昌2014年間曾在臉書（Facebook）粉絲團發文推崇林番王對基隆的貢獻。1070120

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