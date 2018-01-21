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梅花盛開爆遊客 梅嶺開接駁車

發稿時間：2018/01/21 10:16

最新更新：2018/01/21 11:22

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台南梅嶺風景區的梅花進入花期，近日每逢假日吸引大批遊客，由於幾乎沒有受到颱風等惡劣天候影響，當地梅農預估可能是近年來開得最漂亮的一年。（台南市觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月21日台南梅嶺風景區的梅花進入花期，近日每逢假日吸引大批遊客，由於幾乎沒有受到颱風等惡劣天候影響，當地梅農預估可能是近年來開得最漂亮的一年。（台南市觀光旅遊局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年1月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南梅嶺風景區的梅花進入花期，當地梅農預估可能是近年來開得最漂亮的一年，近日每逢假日吸引大批遊客，台南市政府交通局已規劃區內免費接駁車供遊客利用。

梅嶺休閒農業區推動委員會理事陳居峰今天受訪表示，今年梅樹幾乎沒有受到颱風等惡劣天候影響，所以生理時鐘較正常，落葉、含苞、開花狀況良好，預估可能是近年來開得最漂亮的一年。在較高海拔的伍龍步道以上地區，梅花已進入盛開期，較低海拔地區的梅園也已經開得很漂亮。

台南市政府觀光旅遊局指出，梅嶺風景區的伍龍步道、梅龍步道、梅峰古道及觀音步道，沿途都種有梅樹。其中伍龍步道的坡度平緩，梅樹也較多，適合全家大小共同漫步賞花，同時還可以遠眺曾文水庫風光。

觀光旅遊局指出，民眾除了賞梅之外，也可規劃順遊周邊景點。包括走馬瀨農場、江家古厝、玄空法寺及永興吊橋等景點，都值得一訪，也可安排2天1夜遊程。

台南市政府交通局從1月20日起至2月4日，每逢假日規劃梅嶺境內區間免費接駁車，約15分鐘發車一班。接駁車路線從「梅嶺資訊站接駁站」出發、行經「太山接駁站」後開往「二層坪接駁站」，民眾下車後就可步行前往賞梅。1070121

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