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蘇花改通車前 7000跑友搶先體驗

發稿時間：2018/01/21 10:17

最新更新：2018/01/21 11:24

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蘇花改蘇澳到東澳段即將通車。為慶祝這歷史性一刻，近7000跑友21日參加「2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松賽」，沿途欣賞外觀很像飽滿米粒的白米脊背橋等美麗的賽道。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　107年1月21日蘇花改蘇澳到東澳段即將通車。為慶祝這歷史性一刻，近7000跑友21日參加「2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松賽」，沿途欣賞外觀很像飽滿米粒的白米脊背橋等美麗的賽道。（民眾提供）中央社記者沈如峰宜蘭傳真　107年1月21日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）蘇花改蘇澳到東澳段即將通車。為慶祝這歷史性一刻，近7000跑友今天在雨中參加標榜一生只能跑一次的「2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松賽」，率先體驗美麗的蘇花改。

經過多年的施工，全長9.7公里的蘇花改蘇澳到東澳段即將在農曆春節前通車，為東部交通邁入新里程碑。

蘇澳鎮體育會慢跑委員會主委陳順平向中央社記者說，為迎接這歷史性一刻，「2018慶祝蘇花改蘇澳東澳段通車馬拉松賽」今天清晨6時30分起，在蘇花改蘇澳隧道前登場，吸引近7000名來自全國各地跑友參加。賽事分為全馬組、半馬組及7公里健康休閒組。

黃姓跑友說，今天因為鋒面影響，蘇花改沿線下雨，但他還是堅持不畏風雨參加這場賽事，想體驗這場一生只能跑一次的馬拉松賽事，因為通車後就沒有機會了。

張姓跑友說，蘇花改蘇澳到東澳段沿途除有外觀很像飽滿米粒的白米脊背橋之外，還有東澳隧道與高架路面，可俯瞰景色優美的東澳灣，一定要來提前體驗蘇花改的便捷和隧道馬拉松賽程。1070121

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