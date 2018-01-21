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中山醫大生與新住民互動 激盪健康火花

發稿時間：2018/01/21 12:58

最新更新：2018/01/21 18:16

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中山醫學大學師生去年分組6隊舉辦活動，提供新住民健康、急救處理照護知識，21日舉辦成果發表會。中央社記者趙麗妍攝　107年1月21日中山醫學大學師生去年分組6隊舉辦活動，提供新住民健康、急救處理照護知識，21日舉辦成果發表會。中央社記者趙麗妍攝　107年1月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日電）中山醫藥大學醫學院師生組隊，透過活動傳遞健康知識給在地新住民，學生也從活動中理解到自己的不足。來台10年的大陸配偶趙少華表示，和學生互動後，改變既有的健康想法。

為實踐大學社會責任，中山醫藥大學師生去年分組6隊舉辦活動，提供新住民健康、急救處理照護知識，今天舉辦成果發表會。

中山醫學大學醫學系教授李怡靜表示，這項活動是教育部的「大學社會責任實踐計畫」，將醫學系、醫社系、護理系學生分成6組，提供新住民包含婦女保健、台灣健保相關知識、急救醫療處理等議題。

李怡靜指出，各系學生組隊學習，跨領域的學習環境，彼此交流、切磋，幫助學生提早了解職場上可能遇到狀況，提早在職場前發揮同理心。

財團法人台灣陽光婦女協會主任紀慧玉表示，台中的新住民人口多達10多萬，又以大陸籍、越南籍為多數，新住民配偶來台多擔負家中照護者的角色，透過活動將醫療知識傳遞給新住民。

42歲的趙少華指出，以前她相當抗拒子宮頸抹片的檢查，認為自己的性關係單純，不可能罹患婦女疾病，後來參加活動後，她才了解不是性關係單純就不會患病，改變以往的健康觀念，她特地到醫院接受成人健檢，為自己的健康把關。

醫社系三年級的蔡雅竹表示，以往對新住民的認知太少，多是站在台灣人的角度去看他們，在執行計畫中，才發現自身的社會化、生活經驗太少，3學系學生彼此交流，激盪出不少火花，獲得許多經驗、知識。1070121

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