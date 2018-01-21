/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 戴資穎台鐵澳網謝淑薇

德社民黨通過 將與梅克爾正式談組閣

>rss

桃捷招募新員工 錄取率不到3%

發稿時間：2018/01/21 14:52

最新更新：2018/01/21 15:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園大眾捷運公司21辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考，爭取152個職缺，錄取率僅2.87%。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月21日桃園大眾捷運公司21辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考，爭取152個職缺，錄取率僅2.87%。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園大眾捷運公司今天辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考爭取152個職缺，錄取率僅2.87%，2月8日進行第二階段口試，2月13日將公告錄取名單。

桃園大眾捷運公司發布新聞表示，桃園機場捷運通車首年就達成「系統穩定、營運安全」的目標，為強化營運品質並因應未來營運模式，今天在開南大學和北科大附屬桃園農工，辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考，爭取152個職缺，錄取率2.87%，比多數國家考試錄取率低。

桃捷公司表示，計畫在營運、管理、原住民、身心障礙四個類別進行招募。今天筆試成績「共同科目」占40%、「專業科目」占60%。29日中午12時開放筆試成績查詢，2月8日進行第二階段口試。錄取總成績計算為筆試成績50%，加上口試成績50%。2月13日將公告錄取名單，預計錄取152人。

承辦考場試務工作的開南大學表示，桃捷通車近一年，除營收近新台幣1億元，平均日運量也來到5萬6000人。桃捷公司日前與開南大學及清華高中簽署三方產學合作的「桃捷人才培育計畫」，提供桃捷員工進修管道，也讓年輕學子更具競爭力。1070121

桃園大眾捷運公司發布新聞表示，為強化營運品質並因應未來營運模式，21日在開南大學和北科大附屬桃園農工，辦理通車後首度對外招募筆試。圖為試務人員等巡視考場狀況。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月21日桃園大眾捷運公司發布新聞表示，為強化營運品質並因應未來營運模式，21日在開南大學和北科大附屬桃園農工，辦理通車後首度對外招募筆試。圖為試務人員等巡視考場狀況。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真　107年1月21日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

一週重要新聞影像回顧（0114-0120）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
急凍世界
急凍世界
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP