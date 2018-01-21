桃捷招募新員工 錄取率不到3%

桃園大眾捷運公司21辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考，爭取152個職缺，錄取率僅2.87%。（桃園大眾捷運公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年1月21日

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園大眾捷運公司今天辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考爭取152個職缺，錄取率僅2.87%，2月8日進行第二階段口試，2月13日將公告錄取名單。



桃園大眾捷運公司發布新聞表示，桃園機場捷運通車首年就達成「系統穩定、營運安全」的目標，為強化營運品質並因應未來營運模式，今天在開南大學和北科大附屬桃園農工，辦理通車後首度對外招募筆試，吸引5304人到考，爭取152個職缺，錄取率2.87%，比多數國家考試錄取率低。



桃捷公司表示，計畫在營運、管理、原住民、身心障礙四個類別進行招募。今天筆試成績「共同科目」占40%、「專業科目」占60%。29日中午12時開放筆試成績查詢，2月8日進行第二階段口試。錄取總成績計算為筆試成績50%，加上口試成績50%。2月13日將公告錄取名單，預計錄取152人。



承辦考場試務工作的開南大學表示，桃捷通車近一年，除營收近新台幣1億元，平均日運量也來到5萬6000人。桃捷公司日前與開南大學及清華高中簽署三方產學合作的「桃捷人才培育計畫」，提供桃捷員工進修管道，也讓年輕學子更具競爭力。1070121



