林義傑率60跑者 體驗恆春半島生態文化

台灣極地探險家林義傑（前）發起的極地超級馬拉松－台灣站活動，今年率3個國家60多名跑者體驗恆春半島生態文化，其中一段路程能感受當地浸水營古道風情。（義傑公司提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年1月21日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）台灣極地探險家林義傑發起的極地超級馬拉松－台灣站活動，連續6年在屏東恆春半島舉行，今年率3個國家60多名跑者體驗恆春半島生態文化，並在今天完成此活動130公里行程。



今天是「2018SUPERACE極地超級馬拉松－台灣站」活動的第3天，林義傑與台灣、中國大陸及愛爾蘭60多名選手，昨晚在滿州鄉的小墾丁渡假村露營，今天上午由屏東縣副縣長吳麗雪鳴槍，從小墾丁渡假村跑到墾丁大街上的墾丁青年活動中心，全程25公里，林義傑在2個小時內完成，最慢的跑者在4個小時內完成。



起跑前，林義傑與吳麗雪對談，他表示，舉辦這個活動是希望台灣和各國的馬拉松跑者能體驗台灣的好山好水及文化生態，6年來，已有10個國家的跑者參加過這個活動



行程從屏東縣春日鄉出發，挑戰日據時代的浸水營古道，途經199縣道和旭海草原，沿著海岸線多變的地形奔跑，並從海拔高度1000米拉至乾枯河床，尤其浸水營古道有非常多的生態及歷史文化，讓跑者有不一樣的體驗。



活動單位表示，3天極地超馬挑戰賽總距離為130公里，第一天55公里從春日鄉的力里國小出發經由浸水營古道跑到下南田，第二天50公里從下南田經由旭海到小墾丁渡假村，第三天25公里從小墾丁到青年活動中心，6年來的路線都一樣。1070121



