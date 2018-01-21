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寒冬獻暖 世大運金牌梁宣旼捐款助寒士

發稿時間：2018/01/21 16:29

最新更新：2018/01/21 17:30

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台北世大運滑輪溜冰速度過樁金牌得主梁宣旼（左），21日捐款給人安基金會新竹平安站，支持新竹區「寒士吃飽30」愛心尾牙宴，盼拋磚引玉吸引民眾發揮愛心。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月21日台北世大運滑輪溜冰速度過樁金牌得主梁宣旼（左），21日捐款給人安基金會新竹平安站，支持新竹區「寒士吃飽30」愛心尾牙宴，盼拋磚引玉吸引民眾發揮愛心。中央社記者魯鋼駿攝　107年1月21日

（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）世大運滑輪速度過樁金牌得主梁宣旼，今天捐出新台幣1萬元給人安基金會新竹平安站，支持新竹區「寒士吃飽30」愛心尾牙宴，盼讓弱勢族群也能享受溫暖美食。

梁宣旼今天帶著1萬元現金到人安基金會新竹平安站，她受訪表示，從小在新竹訓練滑輪，當時很辛苦，數次想放棄滑輪運動，透過父母、師長、同學、鄉親們的支持而咬牙撐下來，數年後才有機會享受甜美的果實，如願拿下「世大運金牌」。

梁宣旼今天也帶來用巧克力做的金牌，送給寒士們，她說，希望透過自己的故事勉勵街頭上舉牌、派報的寒士們，也期盼新竹區寒士吃飽30愛心尾牙順利舉辦，圓滿成功。

新竹平安站長林俊智受訪表示，梁宣旼近期得知新竹地區寒士尾牙經費募集不足六成，尚缺48萬，她二話不說挺身而出，捐助人安基金會新竹平安站1萬元，協助辦桌費用，令人感動。

林俊智指出，每年農曆年前，人安、創世、華山策略聯盟於全台辦理「寒士吃飽30」愛心尾牙，新竹場今年將於2月4日舉行，邀請近1200位寒士、街友、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭參與，共辦理120桌，盼企業與善心人士能相助，讓寒士尾牙順利舉辦。1070121

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