烏日有無建設 中市府民代互槓

（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市長林佳龍今天表示，日前有立委認為烏日地區沒建設，直呼「眼睛被蛤仔肉糊到」；被影射的國民黨籍立委盧秀燕回應，「執政三年還在說未來，市民有看到建設嗎？」



林佳龍今天前往烏日出席社會福利資源聯合宣導活動，並聽取台中市政府社會局長呂建德簡報烏日綜合社會福利館的樓層規劃。



林佳龍致詞表示，日前有自稱是烏日媳婦的立委，認為烏日沒建設，他細數包含捷運綠線自烏日延伸彰化、未來烏日三鐵共站並興建一座跨越大肚溪的共構橋，鐵路高架化自大慶延伸至烏日等多項建設，表示民代說話要憑良心。



台中市政府107年度總預算卡關，林佳龍也向台下國民黨議員吳瓊華喊話，「市府預算卡住是損人不利己」，吳瓊華現場起身回應：「請市長加油，多跟市議員們溝通。」



盧秀燕則在電話中告訴中央社記者，三鐵共構、鐵路高架等多項建設，是她和前台中市長胡志強一起爭取、執行，林佳龍上任已經三年，還在開未來支票，呼籲不要瞟竊他人政績。



盧秀燕、立委江啟臣今天分別前往梧棲、潭子掃街，盧秀燕期盼恢復被取消的老人健保補助，讓老人無後顧之憂；立委江啟臣指出，潭子國民運動中心工程一再延宕，是行政效能和執政決心的問題。



呂建德表示，補助健保費並不會讓長輩更健康，現在將資源投注在長者的社交生活上，可從根本延緩老化，讓長青不只是口號。



新聞局長卓冠廷指出，潭子國民運動中心在陸續順利完成選址、工程設計規劃與委外營運作業後，已於106年2月獲體育署核定補助款2億元經費，並預計於107年4月動工，過程中並未停下腳步。1070121