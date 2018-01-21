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金門死亡車禍 陸客遭酒駕撞斃

發稿時間：2018/01/21 18:38

最新更新：2018/01/21 20:32

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一名從廈門來金門的許姓陸客，20日深夜在金城鎮與金寧鄉交界處的民生路口遭酒駕的同姓駕駛撞飛，許姓陸客雖緊急送醫但21日上午仍宣告不治，肇事責任警方持續調查中。（金門縣警察局提供）中央社　107年1月21日一名從廈門來金門的許姓陸客，20日深夜在金城鎮與金寧鄉交界處的民生路口遭酒駕的同姓駕駛撞飛，許姓陸客雖緊急送醫但21日上午仍宣告不治，肇事責任警方持續調查中。（金門縣警察局提供）中央社　107年1月21日

（中央社金門縣21日電）金門縣發生一起死亡車禍。從廈門來金門的許姓陸客，昨天深夜在金城鎮與金寧鄉交界處的民生路口，遭到酒駕的同姓駕駛撞飛；駕駛逃逸，陸客在今天上午宣告不治。肇事責任警方調查中。

金門縣警察局今天表示，45歲許姓大陸籍人士，昨天才抵達金門，預定停留2天1夜。昨晚10時34分左右，許姓陸客打算返回民宿時，遭一輛銀色自小客車撞擊，駕駛逃逸。

警消獲報趕抵現場將被撞的許男送醫急救，並追查肇事原因及肇事者。

金城分局組長楊美智受訪表示，肇事車輛是由許姓駕駛沿金城鎮民生路往金寧鄉埔後方向行駛，行經肇事地點撞上同方向的許姓陸客，強大的撞擊力讓許姓陸客彈到自小客車擋風玻璃。

許姓陸客送醫急救後，不幸在今天上午10時宣告不治，警方依程序報請檢察官相驗。

楊美智表示，小客車許姓駕駛未受傷，但事故後未留在現場；警方循線追查到肇事者住家外尋獲肇事車輛，並經肇事者同意協助調查；事後酒測值為0.82MG/L，是否是肇事主因，仍需進一步調查。

警方表示，將依自小客車駕駛過失致死及公共危險罪嫌，將許姓駕駛移送地檢署偵辦。許姓嫌犯經地檢署檢察官席時英裁定新台幣10萬交保。

金城分局表示，酒後駕車是屬重大危害交通秩序及安全的行為，不僅危害駕駛人自己生命安全，更讓周遭無辜用路人安全受到威脅；但仍有部分民眾未能遵守開車不喝酒規定，以致發生憾事，警方將加強酒駕取締及車禍防制。分局同時提醒行人，夜間請逆向行走，以便注意來車動態，防止車輛由後方追撞。1070121

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