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高雄改善道路品質 推動纜線地下化

發稿時間：2018/01/22 09:31

最新更新：2018/01/22 12:35

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高雄市是工業重鎮，部分市區周邊道路受到長期輾壓破損凹陷難行，市府工務局爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，今年加速道路改善和纜線下地工程。圖為22日高雄市區一景。中央社記者董俊志攝　107年1月22日高雄市是工業重鎮，部分市區周邊道路受到長期輾壓破損凹陷難行，市府工務局爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，今年加速道路改善和纜線下地工程。圖為22日高雄市區一景。中央社記者董俊志攝　107年1月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市部分市區周邊道路長期被輾壓，凹陷難行，市府工務局爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫經費，有26案逾9億元工程已在細部設計，今年加速道路改善和纜線地下化。

工務局長趙建喬今天指出，市府提報前瞻計畫，特別兼顧區域平衡，向中央提報爭取的26項建設，經費超過新台幣9億元，範圍分布在18個行政區。

趙建喬告訴中央社記者，工程主要選擇在鐵路地下化、輕軌、捷運或人口稠密區的周邊道路，如九如路、七賢三路、中華五路、岡山河華路等，並以人行環境改善、綠化植栽及打造共同管道為主，減少日後道路再被開挖。

在縮短城鄉差距方面，改善路段以鄉鎮間通勤道路為主，他說，市府還加碼經費在人行環境的改善，例如六龜光復路等道路街景及纜線地下化，都要加速進行。

趙建喬指出，道路改善工程計畫中有「四年期的亮點計畫」，含九如二路，供給管線及人行環境改善，要建造共同管溝、設置共桿路燈並收納凌亂的纜線。

前瞻建設計畫採滾動式檢討，趙建喬說，今年還要提出港區及工業區道路改善計畫，含中山路、沿海路等，希望改善纜線凌亂問題。1070122

高雄市部分市區周邊道路受到長期輾壓，凹陷難行，市府工務局爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，將加速道路改善和纜線地下化。圖為22日高雄市區一景。中央社記者董俊志攝　107年1月22日高雄市部分市區周邊道路受到長期輾壓，凹陷難行，市府工務局爭取前瞻基礎建設提升道路品質計畫，將加速道路改善和纜線地下化。圖為22日高雄市區一景。中央社記者董俊志攝　107年1月22日
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