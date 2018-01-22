/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 爐石謝淑薇戴資穎台鐵
>rss

台南山區4隧道無資料 市府監測評估

發稿時間：2018/01/22 15:07

最新更新：2018/01/22 15:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市5座山區隧道中，除關子嶺隧道104年4月通車啟用外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，台南市政府已展開監測評估，以確認是否有修繕的必要。圖為楠西隧道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年1月22日台南市5座山區隧道中，除關子嶺隧道104年4月通車啟用外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，台南市政府已展開監測評估，以確認是否有修繕的必要。圖為楠西隧道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年1月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市有5座山區隧道，除104年啟用的白河區關子嶺隧道外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，台南市政府已展開監測評估，以確認是否有修繕的必要。

台南市政府工務局第二工務大隊副工程司洪健博今天告訴中央社記者，台南市有5座山區隧道，全是單孔雙向公路隧道，總長約562公尺，分別是白河區關子嶺隧道110.9公尺、白河區麒麟隧道36公尺、白河區紅葉隧道103.8公尺、東山區六甲隧道60.2公尺，及橫跨楠西區、六甲區的楠西隧道251公尺。

不過，這5座山區隧道中，除關子嶺隧道104年4月通車啟用外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，甚至連何時建成通車啟用也不知道。

洪健博表示，目前僅知楠西隧道有修補痕跡，工務局曾行文公路總局索取資料，但僅拿到楠西隧道的示意圖，示意圖隧道比例卻和現況不符。

工務局決定展開這5座隧道的監測評估，預定今年底完成。洪健博說，屆時將視評估報告，再決定是否修繕補強，以維行車安全。1070122

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪

日本關東大雪

急凍世界

急凍世界

五月天嗨翻桃園棒球場

五月天嗨翻桃園棒球場

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本關東大雪
日本關東大雪
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP