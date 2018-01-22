台南山區4隧道無資料 市府監測評估

台南市5座山區隧道中，除關子嶺隧道104年4月通車啟用外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，台南市政府已展開監測評估，以確認是否有修繕的必要。圖為楠西隧道。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 107年1月22日

（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市有5座山區隧道，除104年啟用的白河區關子嶺隧道外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，台南市政府已展開監測評估，以確認是否有修繕的必要。



台南市政府工務局第二工務大隊副工程司洪健博今天告訴中央社記者，台南市有5座山區隧道，全是單孔雙向公路隧道，總長約562公尺，分別是白河區關子嶺隧道110.9公尺、白河區麒麟隧道36公尺、白河區紅葉隧道103.8公尺、東山區六甲隧道60.2公尺，及橫跨楠西區、六甲區的楠西隧道251公尺。



不過，這5座山區隧道中，除關子嶺隧道104年4月通車啟用外，其他4座隧道幾乎沒有資料，也沒有維修紀錄，甚至連何時建成通車啟用也不知道。



洪健博表示，目前僅知楠西隧道有修補痕跡，工務局曾行文公路總局索取資料，但僅拿到楠西隧道的示意圖，示意圖隧道比例卻和現況不符。



工務局決定展開這5座隧道的監測評估，預定今年底完成。洪健博說，屆時將視評估報告，再決定是否修繕補強，以維行車安全。1070122