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信義鄉櫻花季來臨 草坪頭百花爭妍

發稿時間：2018/01/22 16:22

最新更新：2018/01/22 17:24

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南投縣信義鄉草坪頭櫻花、李花等各種花卉逐漸綻放，目前花開約3成，22日已有不少遊客前往賞花。（梅子夢工廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月22日南投縣信義鄉草坪頭櫻花、李花等各種花卉逐漸綻放，目前花開約3成，22日已有不少遊客前往賞花。（梅子夢工廠提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真　107年1月22日

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣信義鄉草坪頭櫻花、李花等各種花卉逐漸綻放，目前花開約3成，2月底前適合賞花，繽紛花朵映襯翠綠茶園，美不勝收。

信義鄉梅花季尾聲，櫻花接力綻放。南投縣政府、信義鄉公所24日上午將在信義鄉草坪頭親水公園對外宣傳，迎接信義鄉櫻花季來臨，今年花季從1月27日到2月28日，民眾可到草坪頭玉山觀光茶園賞花，花季期間每人收新台幣50元清潔費，符合特定資格者免費。

縣政府觀光處今天發布新聞稿表示，玉山茶園面積約50公頃，是景色優美的茶區，為提升茶園觀光價值，園區種植數千棵櫻花、桃花、李花，每年盛開時，滿山點綴粉紅櫻花瓣，在層疊翠綠茶園襯托下，繽紛浪漫。

觀光處表示，草坪頭太平巷沿路種植4000多棵櫻花樹，遊客可輕鬆漫步櫻花小徑，沉浸美麗茶鄉風光及濃醇茶香，享受悠閒農村生活，飽覽櫻花、李花、油菜花爭豔點綴茶山，是放鬆心情好去處。

觀光處表示，為舒緩每年賞櫻期間交通問題，今年也有交通控管，假日可將車輛停放愛玉橋旁空地，由接駁車接送往返草坪頭，接駁時間上午8時30分到下午5時，遊覽車可先駛到草坪頭牌樓讓遊客下車，空車迴轉往新桐林橋附近道路單向停車。1070122

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