宜蘭三星迎狗年 打造巨型汪星人吉祥物

為迎接狗年，宜蘭縣三星鄉公所邀請工藝師製作5隻黃金獵犬全家福吉祥物，其中高3.2公尺的狗爸與高2公尺的狗媽，22日率先曝光。（三星鄉公所提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年1月22日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣22日電）宜蘭縣三星鄉公所為迎接狗年，邀請工藝師製作五隻黃金獵犬全家福吉祥物，最高3.2公尺，預定2月上旬到元宵節期間，在當地花田中展出，喜慶迎新年。



每年農曆春節前後，三星鄉公所都會邀請在地工藝達人蔡文濱、謝美娥夫婦等人設計製作，打造符合當年生肖的巨型公仔或吉祥物，並擺放在鄉內三星加油站前約8公頃的油菜花田中，營造春節旅遊景點，吸引觀光人潮。



今年適逢迎接狗年，鄉公所將推出5隻黃金獵犬全家福吉祥物的裝置藝術，其中高3.2公尺的狗爸與高2公尺的狗媽，今天率先在鄉內工廠曝光，許多狗迷見到後為之瘋狂，直呼「太可愛了」。



鄉長黃錫墉受訪時說，這5隻吉祥物包含狗爸與狗媽成犬，還有3隻高約80公分、還在製作中的幼犬，將於月底前完成。5隻吉祥物以鋼筋為骨架，敷上一層土坯，外部再黏上稻草，好像真正的金黃皮毛，活靈活現，渾然天成。完工後，將再噴上保護漆，不但防雨、更顯亮澤，約可維持兩年。



他表示，鄉公所往年除了雞年推出一對金雞吉祥物外，都只有一隻年節吉祥物。今年打造5隻黃金獵犬，象徵五福臨門，好運旺旺。



鄉公所農業課指出，5隻吉祥物將在2月上旬起，進駐三星加油站前的油菜花田中，屆時一旁還有復刻版的太平山森林鐵路小火車、宜蘭監獄收容人製作的大型精緻花燈、6顆高2.5公尺的炫彩熱氣球等，增添新年節慶氛圍，所有展出預定到元宵節止，歡迎遊客到三星鄉迎春賀新年。



此外，即日起鄉公所也將為這5隻吉祥物舉辦網路命名活動，預定2月12日截止，將選出1名金選獎及10名入圍獎，並贈送獎品，詳情可洽鄉公所官網或農業課。1070122