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金城武樹車潮多 鐵腕取締農地改停車場

發稿時間：2018/01/22 17:40

最新更新：2018/01/22 20:15

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台東縣池上鄉伯朗大道、金城武樹等景點爆紅，例假日湧入車潮、人潮，許多農地因此變成停車場，台東縣政府地政處人員22日表示，春節將加強取締，已有林姓業者遭重罰並勒令恢復農地農用。中央社記者盧太城台東攝　107年1月22日台東縣池上鄉伯朗大道、金城武樹等景點爆紅，例假日湧入車潮、人潮，許多農地因此變成停車場，台東縣政府地政處人員22日表示，春節將加強取締，已有林姓業者遭重罰並勒令恢復農地農用。中央社記者盧太城台東攝　107年1月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東縣池上鄉金城武樹景點爆紅，農地被當成停車場使用，台東縣政府地政科今天表示，春節將加強取締，已有林姓業者遭重罰並勒令恢復農地農用。

台東池上鄉伯朗大道、金城武樹、天堂路等景點爆紅，例假日湧入車潮、人潮，當地農田「種車比種稻好賺」，因此許多農地變成停車場。

1年前，台東縣政府地政處施鐵腕加強取締，對5家農業用地違規當做停車場使用的業者祭出重罰，業者已經改善。

不過，去年底開始地政處又接獲遊客反映，有農地違反使用，地政處人員前往察看，發現林姓租車業者將農地鋪上柏油和礫石，當做停車場。

地政處人員今天表示，去年12月前往實地勘查，在伯朗大道位於197縣道上的林姓業者部分土地的確違反土地使用管制，祭出新台幣6萬元罰鍰，並要求今年1月前恢復農地農用。

林姓業者提出訴願，日前遭內政部駁回，地政處將會再次行文，要求業者於1月底前繳清罰鍰，並且在3月31日前恢復農地農用。

地政處地政地用科長張哲熙表示，目前金城武樹和伯朗大道、天堂路景點違規使用的農地，除了林姓業者外，「該恢復的都已經恢復了」，為避免春節期間業者死灰復燃，將會加強取締。1070122

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