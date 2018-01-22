非來不可 台東入選世界12處驚豔熱氣球節

台東國際熱氣球嘉年華會，因創造遊客「非來不可」和特殊造型球，日前獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華活動。（檔案照片）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月22日
（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東國際熱氣球嘉年華會，因創造遊客「非來不可」和特殊造型球，入選世界知名旅遊頻道的世界12處驚豔熱氣球嘉年華活動，今年活動將6月底至8月，在台東鹿野高台登場。
台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，自2011年台東開始辦理全台第一場熱氣球嘉年華活動，台東縣府跳脫短暫、煙火的活動，以帶動在地經濟發展產業深耕在地方式執行。
經過7年努力不斷翻轉創新，日前獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華活動，與世界最大的美國阿布奎基熱氣球節（ABQ）及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta等並列其中。
江慧卿表示，Travel Channel以台灣國際熱氣球嘉年華在2017年見證了前所未有的特殊造型熱氣球數量，包括來自美國的粉紅豬和綠鸚鵡造型球。遊客可以分別在不同主題的6個光雕音樂會上看見這些造型熱氣球的身影為由，入選世界12處驚豔熱氣球節之一。
江慧卿說，台東這幾年在活動上不斷與國際接軌，在地文化與活動結合的創新作為，求新求變，在活動將邁入第8年的時刻，獲得肯定。
江慧卿表示，在這次獲世界知名旅遊頻道Travel Channel評選，與已辦理46屆近600顆世界最大的ABQ熱氣球節及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta共同入選世界12大熱氣球節活動。
江慧卿指出，台東熱氣球節因具有在地元素，創造遊客非來不可的理由，今年熱氣球嘉年華活動會更加精采，結合周邊草地音樂會、繫留搭乘體驗、在地農特產美食等，深入體驗台東在地慢活及文化，活動時間從6月30日至8月6日，在台東鹿野高台登場。1070122
自2011年開始辦理的台東國際熱氣球嘉年華會，具有在地元素，創造遊客非來不可的理由，日前入選世界知名旅遊頻道Travel Channel的世界12處令人驚艷的熱氣球嘉年華活動。（檔案照片）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月22日
台東國際熱氣球嘉年華會，因在2017年見證了前所未有的特殊造型熱氣球數量，及遊客可以在不同主題的光雕音樂會上看見這些造型熱氣球的身影等理由，入選世界知名旅遊頻道的世界12處驚艷熱氣球節之一。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 107年1月22日