非來不可 台東入選世界12處驚豔熱氣球節

台東國際熱氣球嘉年華會，因創造遊客「非來不可」和特殊造型球，日前獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華活動。（檔案照片）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東國際熱氣球嘉年華會，因創造遊客「非來不可」和特殊造型球，入選世界知名旅遊頻道的世界12處驚豔熱氣球嘉年華活動，今年活動將6月底至8月，在台東鹿野高台登場。



台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿今天表示，自2011年台東開始辦理全台第一場熱氣球嘉年華活動，台東縣府跳脫短暫、煙火的活動，以帶動在地經濟發展產業深耕在地方式執行。



經過7年努力不斷翻轉創新，日前獲世界知名旅遊頻道Travel Channel入選世界12處令人驚豔的熱氣球嘉年華活動，與世界最大的美國阿布奎基熱氣球節（ABQ）及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta等並列其中。



江慧卿表示，Travel Channel以台灣國際熱氣球嘉年華在2017年見證了前所未有的特殊造型熱氣球數量，包括來自美國的粉紅豬和綠鸚鵡造型球。遊客可以分別在不同主題的6個光雕音樂會上看見這些造型熱氣球的身影為由，入選世界12處驚豔熱氣球節之一。



江慧卿說，台東這幾年在活動上不斷與國際接軌，在地文化與活動結合的創新作為，求新求變，在活動將邁入第8年的時刻，獲得肯定。



江慧卿表示，在這次獲世界知名旅遊頻道Travel Channel評選，與已辦理46屆近600顆世界最大的ABQ熱氣球節及亞洲最大日本佐賀SAGA International Balloon Fiesta共同入選世界12大熱氣球節活動。



江慧卿指出，台東熱氣球節因具有在地元素，創造遊客非來不可的理由，今年熱氣球嘉年華活動會更加精采，結合周邊草地音樂會、繫留搭乘體驗、在地農特產美食等，深入體驗台東在地慢活及文化，活動時間從6月30日至8月6日，在台東鹿野高台登場。1070122





自2011年開始辦理的台東國際熱氣球嘉年華會，具有在地元素，創造遊客非來不可的理由，日前入選世界知名旅遊頻道Travel Channel的世界12處令人驚艷的熱氣球嘉年華活動。（檔案照片）中央社記者盧太城台東傳真 107年1月22日