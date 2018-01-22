6夜市收攤 中市府：換約非倒閉

表態爭取國民黨內台中市長提名的立委江啟臣日前走訪台中各地方夜市，聽取攤商經營心聲。（立委江啟臣提供）中央社記者趙麗妍傳真 107年1月22日

（中央社記者趙麗妍台中22日電）宣布投入藍營台中市長初選的立委江啟臣今天指出，台中市一年有6個夜市收攤，觀光夜市竟成「關光」夜市，市府輔導不夠積極；台中市政府回應，有的夜市僅是換約並非倒閉。



江啟臣表示，近日有媒體報導，台中過去1年有6個夜市收攤，除了與客觀經濟景氣不佳，薪資未見起色，另方面與市府是否有效輔導夜市經營及管理有關。



江啟臣指出，台中市政府每年輔導攤商費用僅新台幣100萬，比台南還低，輔導不夠積極，台中自豪的觀光夜市，現成了「關光」夜市，市府難辭其咎。



台中市政府經發局長呂曜志則回應六夜市收攤並非事實，包括環中與大里夜市都是在換約中，已重新向市府申請恢復營業。



針對台中市政府輔導攤商費用僅100萬元，呂曜志說，事實上經發局仍有收支對列的管理費收入，並且專款專用投入輔導夜市上，因此一年所投入的經費絕對不只100萬元。



呂曜志指出，每個夜市所面臨的問題不同，有的是業者轉投資，導致資金調度不良，有些則是區位、停車、缺乏特色，租金成本高等問題，也受市場機制自行留強汰弱影響。1070122